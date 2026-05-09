Endrick ne fait déjà plus l'unanimité à Lyon
Endrick sous le maillot de l'OL

OL : Endrick a toujours la haine

OL09 mai , 12:40
parClaude Dautel
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Sauf énorme surprise, Endrick s'apprête à disputer ses deux derniers matchs sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. Confiant concernant sa présence au Mondial avec le Brésil, l'ailier prêté par le Real Madrid n'a pas la mémoire courte.
On ne sait pas ce qu'aurait fait l'Olympique Lyonnais sans la signature d'Endrick au dernier mercato d'hiver, mais ce qui est clair c'est que les dirigeants de l'OL ont réalisé un formidable coup en se faisant prêter le jeune attaquant brésilien par le Real Madrid. Mais l'heure de la séparation est proche, et tout indique qu'Endrick ne fera pas l'objet d'un deuxième prêt consécutif de la part des Merengue. Alors que Madrid traverse une crise totalement sidérante, avec en point d'orgue la bagarre qui a envoyé Valverde à l'hôpital, Endrick va donc repartir en Liga, même si d'ici là, le jeune prodige souhaite disputer le Mondial avec la Seleçao. Ce qui est déjà très clair dans la tête du joueur de 19 ans, c'est qu'il refuse de vivre de nouveau ce qu'il a connu sous les ordres de Xabi Alonso.

Endrick n'a pas digéré

Endrick n'a toujours pas digéré comment l'ancien entraîneur du Real Madrid l'a traité. Et même si cela a abouti à sa signature à l'Olympique Lyonnais, l'attaquant est toujours choqué de la manière dont Xabi Alonso l'a clairement poussé dehors dès le début de la saison. « J’ai dit à Xabi que j’étais prêt, et il m’a dit que je serais utile à son équipe. J’ai continué à m’entraîner sans relâche jusqu’à ce que je doive repenser ma carrière, car je ne jouais jamais, fulmine Endrick dans un entretien accordé au média sportif brésilien Placar, avant de remercier son agent, Frederico Pena, de lui avoir trouvé l'OL pour relancer sa carrière. Quand il a parlé de Lyon, nous avons ressenti quelque chose, comme si un chemin s'était tracé pour nous. Et c'était le meilleur choix que nous ayons fait. » Désormais, Endrick va devoir tourner la page OL, et si en plus c'est en laissant Lyon en Ligue des champions, il pourra avoir l'esprit tranquille au moment de disputer le Mondial. Du moins si Carlo Ancelotti fait appel à lui, ce qui semble devoir être le cas.
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Derniers commentaires

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

A partir du moment ou le PSG concède 6 buts ils auraient pu en prendre 7 meme si a 10 cela relève de la SF. Je te propose de revoir l'action de Suarez et tu verra que Marquinhos met son bras dans le cou de Suarez tu peux estimer que ce n'est pas suffisant mais a cette vitesse ca peut faire mal et désquilibrer. Concernant Meunier le péno est ridicule mais pas illégitime dans le sens ou Neymar, qui joue bien le coup, est stoppé irrègulièrement. On n'est pas sur des erreurs manifestes.

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Sguegue Roi

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

t'en pense quoi du Penalty bidon sur Diaz a l'aller alors que c'est lui qui fait faute sur Pacho ? Dégage ! Le Bayern qui chiale sur l'arbitrage mdrrrr vraiment devenu des loosers eux, Nous on s'est fait volé contre United et le Penalty Bidon a la derniere minute pr une frappe en 6m... le Barca j'en parle meme pas, Le Real et la faute sur Donna, le but annulé en revenant a une pseudo poussette sur Marcelo genre 15s avant etc etc... Bref que tout le monde aille se faire enc**** nous les faits de jeu en notre faveur ya 0 débat. POINT FINAL

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

A la epoque la regle du but a l exterieur etait encore effective... Tu avoues qu il y avait penalty sur la faute de Mascherano sur Di Maria ds la surface, si l arbitre avait sifflé, ca aurait fait 2/3 a ce moment du match pour le Barca il aurait fallut qu ils marquent 7 buts pour se qualifier ... Donc je résume la defaite est mérité mais ils nous ont volé la qualif, surtout que d autres actions sont egalement tres litigieuses, comme le peno de Suarez ou il n y a jamais faute, d ailleurs Suarez se prend jaune pour simulation 30s avant. Le péno sur Neymar, ou Meunier glisse et sa tete heurte le mollet de Neymar, comment peut on sifflé faute ds l esprit du jeu sur ce genre d action ? Etc ...

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

Barça-Chelsea l'arbitrage est en faveur de Chelsea à l'aller, ce qui fait que le Barça n'a pas volé sa qualif. Et pourtant, 17 ans plus tard, ça nous crache dessus encore. Les gens s'en foutent des règles, du mérite, du beau jeu et j'en passe. Ils voient ce qu'ils veulent voir.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
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O. Lyonnais
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4
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58321778513516
5
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O. Marseille
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Strasbourg
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9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
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Paris
41321011114447-3
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Brest
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13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
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Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
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17
Nantes
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18
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