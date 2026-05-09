OL : Endrick a toujours la haine

Sauf énorme surprise, Endrick s'apprête à disputer ses deux derniers matchs sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. Confiant concernant sa présence au Mondial avec le Brésil, l'ailier prêté par le Real Madrid n'a pas la mémoire courte.

On ne sait pas ce qu'aurait fait l'Olympique Lyonnais sans la signature d'Endrick au dernier mercato d'hiver, mais ce qui est clair c'est que les dirigeants de l'OL ont réalisé un formidable coup en se faisant prêter le jeune attaquant brésilien par le Real Madrid. Mais l'heure de la séparation est proche, et tout indique qu'Endrick ne fera pas l'objet d'un deuxième prêt consécutif de la part des Merengue. Alors que Madrid traverse une crise totalement sidérante, avec en point d'orgue la bagarre qui a envoyé Valverde à l'hôpital , Endrick va donc repartir en Liga, même si d'ici là, le jeune prodige souhaite disputer le Mondial avec la Seleçao. Ce qui est déjà très clair dans la tête du joueur de 19 ans, c'est qu'il refuse de vivre de nouveau ce qu'il a connu sous les ordres de Xabi Alonso.

Endrick n'a pas digéré

Endrick n'a toujours pas digéré comment l'ancien entraîneur du Real Madrid l'a traité. Et même si cela a abouti à sa signature à l'Olympique Lyonnais, l'attaquant est toujours choqué de la manière dont Xabi Alonso l'a clairement poussé dehors dès le début de la saison. « J’ai dit à Xabi que j’étais prêt, et il m’a dit que je serais utile à son équipe. J’ai continué à m’entraîner sans relâche jusqu’à ce que je doive repenser ma carrière, car je ne jouais jamais, fulmine Endrick dans un entretien accordé au média sportif brésilien Placar, avant de remercier son agent, Frederico Pena, de lui avoir trouvé l'OL pour relancer sa carrière. Quand il a parlé de Lyon, nous avons ressenti quelque chose, comme si un chemin s'était tracé pour nous. Et c'était le meilleur choix que nous ayons fait. » Désormais, Endrick va devoir tourner la page OL, et si en plus c'est en laissant Lyon en Ligue des champions, il pourra avoir l'esprit tranquille au moment de disputer le Mondial. Du moins si Carlo Ancelotti fait appel à lui, ce qui semble devoir être le cas.