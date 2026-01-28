ICONSPORT_277983_0419
Himad Abdelli

OM : Du nouveau dans le dossier Abdelli

OM28 janv.
Claude Dautel
0
A moins d'une semaine de la fin du mercato d'hiver, Himad Abdelli n'a toujours pas signé à l'OM. Mais le dossier est loin d'être terminé.
Ciblé par Pablo Longoria et Medhi Benatia, et avec l'aval de Roberto De Zerbi, Himad Abdelli est toujours un joueur du SCO Angers alors que le marché des transferts entre dans ses derniers jours. Le milieu international algérien reste discret, mais on imagine qu'il est très attentif aux discussions toujours en cours entre les deux clubs. Car L'Equipe confirme ce mercredi que les négociations entre l'Olympique de Marseille et le SCO ne sont pas rompues, mais qu'à ce stade aucun accord n'a été trouvé.
Mohamed Toubache-Ter, qui a ses sources à Angers, confirme que la situation n'évolue pas, confirmant implicitement que l'OM et le SCO n'ont pas irrévocablement dit non à un transfert. Selon plusieurs sources, cela coince encore sur l'indemnité que Marseille devra verser. Mais, on ne parle pas d'une somme énorme, puisque le différentiel entre ce que réclame Angers et ce que propose l'OM serait inférieur à 1 million d'euros. Il se pourrait donc qu'une fois la qualification acquise pour la suite de la Ligue des champions, Pablo Longoria fasse l'effort qu'il faut afin que Himad Abdelli rejoigne l'effectif de Roberto De Zerbi.
Lundi soir, invité de RMC, Laurent Boissier, directeur sportif du SCO, avait reconnu que les deux clubs n'avaient pas d'accord, mais que tout était encore possible. Ce qui est désormais certain, c'est que l'OL, qui avait été cité comme l'un des points de chute pour l'international algérien, n'est visiblement plus en course, sauf surprise de dernière minute. L'Olympique de Marseille a dans les mains l'avenir d'Abdelli, lequel sait que pour jouer le Mondial avec les Fennecs il aura besoin de visibilité. Et l'OM peut lui assurer ce coup de pouce supplémentaire pour disputer cette compétition. Les deux clubs ont jusqu'au 2 février pour s'entendre. Ou pas.
H. Abdelli

H. Abdelli

FranceFrance Âge 26 Milieu

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs13
Buts2
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

PSG : Un dernier gros coup au mercato, Luis Enrique confirme

Bouaddi

OL : Tolisso blessé, Fonseca annonce une grosse tuile

paris l'a deja aligné le reste si tu l'a pas vu aligner comment tu peux savoir que c'est l'equipe type mdr

OL : Tolisso blessé, Fonseca annonce une grosse tuile

Coco pour moi c'est VRAIMENT chiant car on sent très vite lorsqu'il n'est pas là.

OL : Tolisso blessé, Fonseca annonce une grosse tuile

Grave ... il fait vraiment pitié lui.

OL : Endrick déjà détourné par le PSG !

"le prodige de l'OL"... 🤣😂🤣 Le prodige du Real...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

