OM : Du nouveau dans le dossier Abdelli

A moins d'une semaine de la fin du mercato d'hiver, Himad Abdelli n'a toujours pas signé à l'OM. Mais le dossier est loin d'être terminé.
Ciblé par Pablo Longoria et Medhi Benatia, et avec l'aval de Roberto De Zerbi, Himad Abdelli est toujours un joueur du SCO
Angers alors que le marché des transferts entre dans ses derniers jours. Le milieu international algérien reste discret, mais on imagine qu'il est très attentif aux discussions toujours en cours entre les deux clubs. Car L'Equipe
confirme ce mercredi que les négociations entre l'Olympique de Marseille et le SCO ne sont pas rompues, mais qu'à ce stade aucun accord n'a été trouvé.
Mohamed Toubache-Ter, qui a ses sources à Angers, confirme que la situation n'évolue pas, confirmant implicitement que l'OM et le SCO
n'ont pas irrévocablement dit non à un transfert. Selon plusieurs sources, cela coince encore sur l'indemnité que Marseille devra verser. Mais, on ne parle pas d'une somme énorme, puisque le différentiel entre ce que réclame Angers et ce que propose l'OM serait inférieur à 1 million d'euros. Il se pourrait donc qu'une fois la qualification acquise pour la suite de la Ligue des champions, Pablo Longoria fasse l'effort qu'il faut afin que Himad Abdelli rejoigne l'effectif de Roberto De Zerbi.
Lundi soir, invité de RMC, Laurent Boissier, directeur sportif du SCO
, avait reconnu que les deux clubs n'avaient pas d'accord, mais que tout était encore possible. Ce qui est désormais certain, c'est que l'OL, qui avait été cité comme l'un des points de chute pour l'international algérien, n'est visiblement plus en course, sauf surprise de dernière minute. L'Olympique de Marseille a dans les mains l'avenir d'Abdelli, lequel sait que pour jouer le Mondial avec les Fennecs il aura besoin de visibilité. Et l'OM peut lui assurer ce coup de pouce supplémentaire pour disputer cette compétition. Les deux clubs ont jusqu'au 2 février pour s'entendre. Ou pas.
H. Abdelli
France • Âge 26 • Milieu