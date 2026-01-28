OM : De Zerbi menace un de ses joueurs

Bouaddi
paris l'a deja aligné le reste si tu l'a pas vu aligner comment tu peux savoir que c'est l'equipe type mdr
Coco pour moi c'est VRAIMENT chiant car on sent très vite lorsqu'il n'est pas là.
Grave ... il fait vraiment pitié lui.
"le prodige de l'OL"... 🤣😂🤣 Le prodige du Real...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|19
|14
|1
|4
|33
|16
|17
|38
|19
|12
|2
|5
|44
|20
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|19
|5
|5
|9
|24
|32
|-8
|20
|19
|4
|8
|7
|16
|24
|-8
|14
|19
|3
|5
|11
|18
|34
|-16
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
Loading
🗣️Roberto De Zerbi à propos d’Arthur Vermeeren 🇮🇹🇧🇪 : « Je ne peux pas dire s’il manque de confiance. Ce que j’ai constaté, c’est qu’il n’était pas à son meilleur niveau, ni physiquement ni mentalement. Ça ne signifie en aucun cas qu’il est écarté pour demain ou pour la suite.