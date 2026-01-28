ICONSPORT_279541_0043

OM : De Zerbi menace un de ses joueurs

OM28 janv. , 13:20
parNathan Hanini
En difficulté ces dernières semaines, Arthur Vermeeren n’a joué qu’une seule minute depuis son carton rouge face à Nantes. Le milieu belge a vu sa cote décroître et Roberto de Zerbi s’est exprimé sur le sujet en conférence de presse.
L’Olympique de Marseille joue sa qualification pour la suite de la Ligue des champions ce mercredi soir à Bruges en Belgique. Pour l’occasion Roberto de Zerbi était de passage en conférence de presse. L'entraîneur italien a été questionné sur le temps de jeu d’Arthur Vermeeren. Le jeune belge a disparu des radars depuis son carton rouge reçu à Nantes le 4 janvier dernier. Depuis, le milieu de terrain de 20 ans n’a disputé qu’une seule minute de jeu toutes compétitions confondues (contre Angers en championnat).

De Zerbi veut de la régularité

L'entraîneur de l’Olympique de Marseille estime que le joueur prêté par Leipzig doit retrouver de la confiance et une titularisation ce mercredi n’est pas à exclure. « Je ne sais pas s’il a perdu de la confiance. Je ne l’ai pas vu bien jouer, physiquement ou mentalement. Mais je n’ai pas dit qu’il ne pourrait pas jouer demain ou dans le futur. Je dois évaluer chaque joueur, chaque semaine, » note-t-il dans un premier temps avant de comparer la situation avec celle de Darryl Bakola. « C’était aussi le cas avec Bakola. Après Newcastle, il était en difficulté, mais je lui ai fait jouer beaucoup de matchs difficiles. Avant le match contre Nantes, j’avais vu que Vermeeren n’était pas bien. On doit trouver de la régularité, » explique-t-il. Avec l’arrivée de Timber, la concurrence s’étoffe au milieu de terrain du côté de la cité phocéenne. Arthur Vermeeren va-t-il en faire les frais ? Le Belge doit retrouver de la constance et du temps de jeu, peut-être dès ce soir face à Bruges en Ligue des champions.

