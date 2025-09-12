OL : En mode Neuer, Descamps refuse de rendre la place

Titularisé lors des trois premières journées de Ligue 1, Rémy Descamps a donné satisfaction à Paulo Fonseca. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais va de nouveau aligner le gardien français à Rennes dimanche alors que la recrue Dominik Greif attend toujours son heure.

Parce que je dois être honnête avec l'équipe, avec les joueurs, s’est justifié le coach Paulo Fonseca. Je pense qu'on a fait un très bon début de saison, on a très bien défendu et c'est juste de continuer avec Rémy. Nous n'oublions pas que Rémy n'a pas joué pendant longtemps. Mais il a commencé à jouer et l'a très bien fait. (…) Je n'ai pas de numéro 1, j'ai un groupe en lequel j'ai beaucoup de confiance. » Pas de changement dans la cage de l’Olympique Lyonnais dimanche. Comme lors des trois premières journées de Ligue 1, Rémy Descamps sera titularisé à Rennes au détriment de la recrue Dominik Greif. «, s’est justifié le coach Paulo Fonseca.

R. Descamps France • Âge 29 • Gardien Coupe de France Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

De nouveau choisi après trois clean sheets, Rémy Descamps savoure un temps de jeu quasi inespéré. Son nouvel objectif consiste désormais à conserver sa place dans les buts. « Je suis très content de pouvoir participer au match de demain, j’ai montré que j’avais les capacités, c’est à moi de montrer au coach et à l’équipe que je peux continuer, a annoncé l’ancien Nantais. Je joue ma carte à fond, je suis ambitieux et respectueux, je sais que Dominik est là, je donne tout pour l’équipe, je suis très content. » Pour rester devant dans la hiérarchie, le portier formé au Paris Saint-Germain devra garder le même rendement et continuer à s’appuyer sur son jeu aux pieds.

« Ça fait partie de mes forces, je dois encore progresser dans le calme et la lucidité. J’ai les deux bons pieds, j’ai beaucoup travaillé, je dois le mettre au service du collectif, a-t-il commenté. C’est quelque chose que j’adore, participer au collectif quand on a le ballon. Il y a des gardiens qui n’aiment pas trop, moi j’aime faire partie du collectif offensivement. » Il n’empêche qu’avec la Ligue Europa en approche et l’enchaînement des matchs, Paulo Fonseca affirme qu’il aura bientôt « l'opportunité de commencer à faire jouer Dominik ».