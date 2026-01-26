OL : Des stats qui mènent droit au titre

Vainqueur à Metz (2-5) dimanche, l’Olympique Lyonnais prolonge son excellente dynamique. Le club rhodanien n’avait plus connu une telle série depuis 20 ans, à l’époque où les Gones survolaient le championnat français.

Rien n’arrête l’Olympique Lyonnais , et surtout pas la lanterne rouge du championnat. Sur le terrain de Metz dimanche, les coéquipiers du triple buteur Endrick ont confirmé leur forme du moment. Les voilà avec huit victoires consécutives toutes compétitions confondues, une série que le club rhodanien n’avait plus connue depuis la période août-novembre 2006, c’était il y a presque 20 ans. A l’époque, Lyon vivait la meilleure période de son histoire.

La bande à Juninho, Karim Benzema ou encore Sidney Govou survolait le championnat et se dirigeait tranquillement vers un sixième sacre de suite. L’équipe de Paulo Fonseca n’en est pas encore là. Il n’empêche que la série de victoires mérite d’être soulignée, d’autant qu’elle pourrait bien s’allonger compte tenu du calendrier à venir. A domicile contre le PAOK Salonique jeudi en Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais semble en mesure de s’imposer. Puis le LOSC en crise de Bruno Genesio sera également en danger au Groupama Stadium, tout comme Laval en Coupe de France.