OL : Des stats qui mènent droit au titre

OL26 janv. , 19:40
parEric Bethsy
Vainqueur à Metz (2-5) dimanche, l’Olympique Lyonnais prolonge son excellente dynamique. Le club rhodanien n’avait plus connu une telle série depuis 20 ans, à l’époque où les Gones survolaient le championnat français.
Rien n’arrête l’Olympique Lyonnais, et surtout pas la lanterne rouge du championnat. Sur le terrain de Metz dimanche, les coéquipiers du triple buteur Endrick ont confirmé leur forme du moment. Les voilà avec huit victoires consécutives toutes compétitions confondues, une série que le club rhodanien n’avait plus connue depuis la période août-novembre 2006, c’était il y a presque 20 ans. A l’époque, Lyon vivait la meilleure période de son histoire.
La bande à Juninho, Karim Benzema ou encore Sidney Govou survolait le championnat et se dirigeait tranquillement vers un sixième sacre de suite. L’équipe de Paulo Fonseca n’en est pas encore là. Il n’empêche que la série de victoires mérite d’être soulignée, d’autant qu’elle pourrait bien s’allonger compte tenu du calendrier à venir. A domicile contre le PAOK Salonique jeudi en Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais semble en mesure de s’imposer. Puis le LOSC en crise de Bruno Genesio sera également en danger au Groupama Stadium, tout comme Laval en Coupe de France.

Ces prochains adversaires auront du mal à stopper une équipe au collectif bien huilé, désormais portée par un attaquant du calibre d’Endrick, et qui pourra bientôt compter sur le retour de blessure de Malick Fofana. En course pour le podium de Ligue 1 et pour des sacres en Coupe de France comme en Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais a largement de quoi rêver. Il faudra néanmoins surveiller l’état physique des troupes de Paulo Fonseca. L’effectif n’étant pas taillé pour supporter des objectifs aussi ambitieux, des pépins physiques (Tagliafico, Abner Vinicius, Tolisso, Karabec et Sulc) commencent à apparaître alors que la deuxième partie de saison ne fait que commencer.
Derniers commentaires

L'OL veut prolonger Endrick jusqu'en 2027 !

Et alors toi t anti lyonnais tu pari avec nous que il va resté tu verra nous on n'est de lyon y'a des rumeur qui circule

L'OL veut prolonger Endrick jusqu'en 2027 !

Depuis le début je l'annonce il va signer à L'OL l'argent il s'en tape le réal à confiance en lyon pour le faire progresser j'ai aucun doute sur la faisabilité du transfert

OM : Bakola imite Maupay et fait ses valises

Le vendre à 20 M ca serait un bon coup

L'OL veut prolonger Endrick jusqu'en 2027 !

Surtout que vinicus à toujours pas prolongé, si vinicus part en juin le real fera revenir endrick

PSG : Iniesta à Paris pour 6 ME, c'est cadeau

C est tellement top ,tous ces jeunes ...ce nouveau projet...maintenant tati et bouaddi 😍

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

