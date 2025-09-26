OL : Daniel Riolo est sans pitié

L’Olympique Lyonnais a fait le job pour sa rentrée des classes en Europa League jeudi soir. Le club rhodanien s’est imposé 1-0 contre le club d’Utrecht. Tanner Tessmann a libéré le septuple champion de France. Pour Daniel Riolo, l’OL a fait le boulot comme à son habitude sans être flamboyant.

Pour la deuxième fois consécutivement, toutes compétitions confondues, l’Olympique Lyonnais l’emporte 1-0 grâce à un but de Tanner Tessmann. Le milieu de terrain américain continue de prendre du galon sur cet exercice 2025/2026. Ce jeudi soir, l’ancien joueur de Sassuolo a libéré ses partenaires d’une frappe lourde. Le club rhodanien s’impose donc face aux néerlandais d’Utrecht pour une entrée en lice réussie dans cette Europa League. Lyon devra confirmer ce bon début de saison, ce dimanche à Lille. Les Nordistes se sont également imposés en Europe face au SK Brann.

L’OL fait la bonne opération

Sur RMC dans l’émission l’After Foot, Daniel Riolo est revenu sur cette première rencontre de l’Olympique Lyonnais. Pour l’éditorialiste, la formation de Paulo Fonseca a réalisé une belle opération comptable. « On sait qu'en Europa League c'est comme en Ligue des champions, ça deviendra intéressant que début 2026. Une fois que tu as dit ça. Tu ne fais pas la fine bouche et tu enregistres tes points, tu fais ta petite compta. Bon, tu ne peux qu’être satisfait. C’est toujours pareil avec l’OL. Avec l'OL, tu es dans une satisfaction permanente. Quand tu vois ce qu’on envisageait pour le club il y a deux mois, voir leur début de championnat, leur début de campagne en Europe. Ils vont à Utrecht, ce n’est pas un monstre », explique-t-il. Par la suite, Daniel Riolo évoque les bons points de la soirée lyonnaise. « Lyon fait tourner, réussi à reposer quelques joueurs, Fofana ne joue pas tout le match, Tolisso est suspendu… Tessmann te met une frappe incroyable, tu gagnes le match. Tu rentres et tu te concentres sur ton match de championnat. Écoute, c’est satisfaction, mais nous, bon, on ne va pas kiffer les deux matchs par soir (...) Il n'y a pas de contenu, mais ils ont fait tourner les joueurs et ils ont gagné », conclut-il. .