ICONSPORT_271850_0015

OL : Daniel Riolo est sans pitié

OL26 sept. , 9:30
parNathan Hanini
L’Olympique Lyonnais a fait le job pour sa rentrée des classes en Europa League jeudi soir. Le club rhodanien s’est imposé 1-0 contre le club d’Utrecht. Tanner Tessmann a libéré le septuple champion de France. Pour Daniel Riolo, l’OL a fait le boulot comme à son habitude sans être flamboyant.
Pour la deuxième fois consécutivement, toutes compétitions confondues, l’Olympique Lyonnais l’emporte 1-0 grâce à un but de Tanner Tessmann. Le milieu de terrain américain continue de prendre du galon sur cet exercice 2025/2026. Ce jeudi soir, l’ancien joueur de Sassuolo a libéré ses partenaires d’une frappe lourde. Le club rhodanien s’impose donc face aux néerlandais d’Utrecht pour une entrée en lice réussie dans cette Europa League. Lyon devra confirmer ce bon début de saison, ce dimanche à Lille. Les Nordistes se sont également imposés en Europe face au SK Brann.

L’OL fait la bonne opération

Sur RMC dans l’émission l’After Foot, Daniel Riolo est revenu sur cette première rencontre de l’Olympique Lyonnais. Pour l’éditorialiste, la formation de Paulo Fonseca a réalisé une belle opération comptable. « On sait qu'en Europa League c'est comme en Ligue des champions, ça deviendra intéressant que début 2026. Une fois que tu as dit ça. Tu ne fais pas la fine bouche et tu enregistres tes points, tu fais ta petite compta. Bon, tu ne peux qu’être satisfait. C’est toujours pareil avec l’OL. Avec l'OL, tu es dans une satisfaction permanente. Quand tu vois ce qu’on envisageait pour le club il y a deux mois, voir leur début de championnat, leur début de campagne en Europe. Ils vont à Utrecht, ce n’est pas un monstre », explique-t-il. Par la suite, Daniel Riolo évoque les bons points de la soirée lyonnaise. « Lyon fait tourner, réussi à reposer quelques joueurs, Fofana ne joue pas tout le match, Tolisso est suspendu… Tessmann te met une frappe incroyable, tu gagnes le match. Tu rentres et tu te concentres sur ton match de championnat. Écoute, c’est satisfaction, mais nous, bon, on ne va pas kiffer les deux matchs par soir (...) Il n'y a pas de contenu, mais ils ont fait tourner les joueurs et ils ont gagné », conclut-il. .
Articles Recommandés
ICONSPORT_271831_0165
OL

« Le meilleur élément de l'OL » : Paulo Fonseca a tranché

ICONSPORT_266259_0094
Monaco

Pogba ou pas, Monaco pense à un ce joker

ICONSPORT_267377_0058
OM

L'OM dévoile son groupe contre Strasbourg

ICONSPORT_270064_0316
OM

OM : Le « désastre Paixao » les fait rire

Fil Info

11:00
« Le meilleur élément de l'OL » : Paulo Fonseca a tranché
10:30
Pogba ou pas, Monaco pense à un ce joker
10:07
L'OM dévoile son groupe contre Strasbourg
10:00
OM : Le « désastre Paixao » les fait rire
9:00
L'ASSE dévoile sa recette magique
8:40
Un arbitrage pro-OM, le capitaine du PSG s’indigne
8:20
L'OM recrute trois joueurs pour le prix d'un
8:00
OL : Kluivert déjà en danger à Lyon
7:30
Indice UEFA : Lille et Lyon assurent, la France fait la très bonne affaire

Derniers commentaires

Manu Petit rejoint le syndicat des joueurs du PSG

4 titulaires pauvre mec quasiment tous les joueurs offensifs incontestables.On perd sur une erreur du gardien.Marseille a gagné c'est comme ça et ils vont en parler pendant 40 ans vu que ça ne se produira plus

Un arbitrage pro-OM, le capitaine du PSG s’indigne

dégage pauvre abruti

Un arbitrage pro-OM, le capitaine du PSG s’indigne

"Il y a pas faute, ça glisse"... Ceci dit sur cette exemple y a pas faute ^^

Un arbitrage pro-OM, le capitaine du PSG s’indigne

1 tir cadre, 30% de possession, et ils considèrent avoir fait un très bon match et que c est de bonne augure pour l avenir ....mdr ^^

Un arbitrage pro-OM, le capitaine du PSG s’indigne

Ta vidéo où on voit quoi ? 😂 Ta haine de ce club te fait complètement dérailler Remets la ici qu on rigole encore de toi Au maximum c est faute sinon en Angleterre aucun match ne se termine à moins de 8 contre 8 Par contre tu n as toujours pas répondu sur le coup reçu par Balerdi par Ramos Est ce normal ? Allez chiale le soit disant Lyonnais avec ton compte repris + de 5 ans après 😂

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading