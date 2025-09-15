ICONSPORT_247623_0070
Clément Turpin

OL : Clément Turpin désigné, Lyon ne conteste pas

OL15 sept. , 22:20
parClaude Dautel
Après l'énorme polémique du match Rennes-OL, c'est Clément Turpin qui a été désigné pour officier lors de la réception d'Angers par l'Olympique Lyonnais vendredi prochain.
Face aux commentaires peu élogieux à l'encontre de Ruddy Buquet, arbitre du match perdu par Lyon à Rennes, et contre Stéphanie Frappart, qui gérait la VAR, la désignation de l'arbitre du prochain match de l'OL, vendredi contre le SCO au Groupama Stadium, était attendu avec impatience. Et ce lundi, la Direction Technique de l'Arbitrage a décidé de confier ce match à Clément Turpin. L'ancien arbitre numéro 1 français n'a jamais été considéré comme étant défavorable à l'Olympique Lyonnais, bien au contraire, même si tout cela relève du fantasme de supporters persuadés que l'homme en noir est là pour plomber ou aider leur club. En attendant, en choisissant Clément Turpin, la FFF s'épargne une polémique.
Derniers commentaires

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Rires, continue d'insulter et de troller, tu prouves ce que je dis. 😁 Tu t'es emmêlé les pinceaux avec les figures de styles mais tu es trop fier pour admettre ton erreur. Un classique chez toi, et oui.

OL : Clément Turpin désigné, Lyon ne conteste pas

"Tout les arbitres sont nuls sauf s'ils prennent les bonnes décisions pour nous." C'est ce que disent tout les supp de tout les clubs. Moi y compris.

Kita veut virer Longoria de la LFP

Moi aussi je préfère que Longoria quitte la LFP pour mieux se concentrer sur L OM

PSG : Luis Campos pointe du doigt Luis Enrique

Souvent dans le foot on sait qui a raison à la fin. Aimé Jacquet, Luis Enrique, au début tout le monde leur tombe dessus, et pas spécialement à tort. Mais à la fin celui qui a raison c'est celui qui gagne. Et c'est vrai aussi inversement, quand on perd on a tort, peu importe ce qu'on a fait avant. L'exemple le plus actuel est celui de E Roy. Je ne dis pas que ça sera la même chose avec LE, mais si l'édifice s'écroule ça sera la même, et ça ne sera pas mérité.

OL : Clément Turpin désigné, Lyon ne conteste pas

Un lyonnais qui arbitre Lyon ! Y a rien de mieux pour gagner

