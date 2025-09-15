OL : Clément Turpin désigné, Lyon ne conteste pas

PSG : Luis Campos pointe du doigt Luis Enrique

Souvent dans le foot on sait qui a raison à la fin. Aimé Jacquet, Luis Enrique, au début tout le monde leur tombe dessus, et pas spécialement à tort. Mais à la fin celui qui a raison c'est celui qui gagne. Et c'est vrai aussi inversement, quand on perd on a tort, peu importe ce qu'on a fait avant. L'exemple le plus actuel est celui de E Roy. Je ne dis pas que ça sera la même chose avec LE, mais si l'édifice s'écroule ça sera la même, et ça ne sera pas mérité.