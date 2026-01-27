OL : Cette recrue à 4 ME n'est pas satisfaite

Chose impensable en début de saison, mais les places en défense centrale vont commencer à être cher à l'Olympique Lyonnais. Malgré son but à Metz, Ruben Kluivert s'en veut.

L’Olympique Lyonnais marche sur l’eau en ce moment. Tout réussit aux joueurs de Paulo Fonseca. Le recrutement est également un succès avec les performances d’Endrick, qui écrase déjà la Ligue 1 à l’image de son triplé contre Metz. Et même quand certaines erreurs sont commises, c’est très vite oublié avec la période de réussite que traverse l’OL. C’est le cas pour Ruben Kluivert, très solide ces dernières semaines mais qui a connu une période plus compliquée face à Metz le week-end dernier.

Kluivert exigeant sur ses erreurs à Metz

Certes buteur, le défenseur néerlandais a néanmoins commis une énorme erreur de relance qui a permis à Metz de revenir dans le match. Et d’autres situations ont été gérées moins impérialement, ce qui a chagriné quand même le fils de Patrick Kluivert. « Mon erreur, je ne devais pas la faire, je le sais, mais je suis heureux d’avoir marqué ce but. Oui, c’était sympa de marquer, j’avais juste besoin de la toucher pour qu’elle rentre. J’avais fait quelques erreurs auparavant, ce n’était pas mon niveau, je devais montrer mon vrai niveau aux supporters, et c’est ce que j’essaie de faire », a lancé le joueur recruté pour 4 ME en provenance de Casa Pia.

Une arrivée qui avait beaucoup interpellé, tant le joueur avait du mal à s’imposer dans le championnat portugais. Mais avec la confiance et les résultats, Ruben Kluivert est en train de devenir un élément qui compte dans l’équipe de Paulo Fonseca. Et s’il ne réédite pas trop souvent les erreurs commises en Lorraine, le Néerlandais risque bien de voir sa valeur et son temps de jeu augmenter dans les prochaines semaines.