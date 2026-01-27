ICONSPORT_283307_0050

OL : Cette recrue à 4 ME n'est pas satisfaite

OL27 janv. , 13:00
parGuillaume Conte
2
Chose impensable en début de saison, mais les places en défense centrale vont commencer à être cher à l'Olympique Lyonnais. Malgré son but à Metz, Ruben Kluivert s'en veut.
L’Olympique Lyonnais marche sur l’eau en ce moment. Tout réussit aux joueurs de Paulo Fonseca. Le recrutement est également un succès avec les performances d’Endrick, qui écrase déjà la Ligue 1 à l’image de son triplé contre Metz. Et même quand certaines erreurs sont commises, c’est très vite oublié avec la période de réussite que traverse l’OL. C’est le cas pour Ruben Kluivert, très solide ces dernières semaines mais qui a connu une période plus compliquée face à Metz le week-end dernier.

Kluivert exigeant sur ses erreurs à Metz

Certes buteur, le défenseur néerlandais a néanmoins commis une énorme erreur de relance qui a permis à Metz de revenir dans le match. Et d’autres situations ont été gérées moins impérialement, ce qui a chagriné quand même le fils de Patrick Kluivert. « Mon erreur, je ne devais pas la faire, je le sais, mais je suis heureux d’avoir marqué ce but. Oui, c’était sympa de marquer, j’avais juste besoin de la toucher pour qu’elle rentre. J’avais fait quelques erreurs auparavant, ce n’était pas mon niveau, je devais montrer mon vrai niveau aux supporters, et c’est ce que j’essaie de faire », a lancé le joueur recruté pour 4 ME en provenance de Casa Pia.
Une arrivée qui avait beaucoup interpellé, tant le joueur avait du mal à s’imposer dans le championnat portugais. Mais avec la confiance et les résultats, Ruben Kluivert est en train de devenir un élément qui compte dans l’équipe de Paulo Fonseca. Et s’il ne réédite pas trop souvent les erreurs commises en Lorraine, le Néerlandais risque bien de voir sa valeur et son temps de jeu augmenter dans les prochaines semaines.
R. Kluivert

R. Kluivert

NetherlandsPays-Bas Âge 24 Défenseur

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs5
Buts1
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs9
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
2
Articles Recommandés
officiel still quitte lens et fonce a southampton iconsport 259812 0153 393265
Ligue 1

L1 : Will Still renvoie son CV à toute la Ligue 1

ICONSPORT_283183_0187
PSG

PSG : Le fiasco Chevalier, Pierre Ménès est cash

ICONSPORT_282908_0254
Monaco

Monaco : Une hygiène de vie désastreuse, les joueurs accusés !

Fil Info

27 janv. , 13:40
L1 : Will Still renvoie son CV à toute la Ligue 1
27 janv. , 13:20
PSG : Le fiasco Chevalier, Pierre Ménès est cash
27 janv. , 12:40
Monaco : Une hygiène de vie désastreuse, les joueurs accusés !
27 janv. , 12:20
OM : Accord secret pour la signature d’un attaquant ?
27 janv. , 12:00
Le PSG va encore humilier le Barça
27 janv. , 11:40
OL : Il quitte Lyon et met l'Espagne à ses pieds
27 janv. , 11:20
L’Espagne retire au Maroc la finale de la Coupe du monde
27 janv. , 11:13
LdC : L'infirmerie se vide enfin au PSG

Derniers commentaires

L1 : Will Still renvoie son CV à toute la Ligue 1

Sur le moment j'ai cru que c'était Will Smith qui envoyait son CV lol

OL : Cette recrue à 4 ME n'est pas satisfaite

Et puis à 3-0 à ce moment du match, tu peux tomber dans une forme de facilité, dans un gros match, il aurait surement passé à greif sans prise de risque

Meilleur que l’OL en Ligue 1, ça n’existe pas

En tout cas il est pas le fruit d'une union entre professeurs de français...

Meilleur que l’OL en Ligue 1, ça n’existe pas

Exact tout est encore possible

OM : De Zerbi fait encore la victime, Dugarry se lâche

mec le site ne t'appartient pas viens pas defendre un gars qui est sur tout les post ol tu fais du csc et non personne n'insulter fonseca par contre vous ya une defaite de zerbi c une merde ya une victoire c'est le meilleur du monde mdr niveau hypocrisie vous etes au top

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading