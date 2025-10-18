OL : Cette décision de Paulo Fonseca va choquer

Lourdement sanctionné depuis son pétage de plomb à l'encontre de Benoît Millot lors de Lyon-Brest (2-1, le 2 mars), Paulo Fonseca a pris l'habitude de suivre les matchs de l'Olympique Lyonnais depuis les tribunes. Visiblement, même si la fin de sa sanction se profile, l'entraîneur de l'OL n'est pas chaud pour revenir sur le banc.

Certains supporters de l'Olympique Lyonnais y avaient vu une forme de complot contre leur club, la longue suspension de Paulo Fonseca n'a finalement pas coûté aussi cher que cela sur le plan sportif. Mais nombreux sont ceux qui pensent que l'OL a tout intérêt à avoir son entraîneur au bord du terrain, et pas dans les tribunes des stades où Corentin Tolisso et ses coéquipiers jouent. Tandis que c'est son adjoint, Jorge Maciel, qui le remplace sur la touche, l'entraîneur portugais de Lyon reconnaît dans L'Equipe que finalement, et contre toute attente, il pourrait continuer à suivre les matchs de son équipe. Car depuis le mois de mars, il a constaté que cette vision du terrain était globalement positive pour lui, et il n'a pas encore décidé de son futur positionnement quand la sanction sera levée.

L'OL n'a rien perdu à avoir un entraîneur haut perché

Car depuis que l'entraîneur du Paris Saint-Germain a décidé de suivre une mi-temps par match depuis les tribunes du haut, certains de ses confrères estiment que finalement, c'est une solution plutôt pertinente. Et Paulo Fonseca, qui n'a pas eu le choix de le faire, est de cet avis. « C'est positif de regarder les matches comme je les vois maintenant, j'ai une vue plus large. La communication fonctionne bien entre l'analyste assis à côté de moi en tribune et mes adjoints sur le banc. Et le fait que je sois en haut ne change rien dans les décisions que je dois prendre, même dans l'urgence. C'est difficile d'être loin de l'équipe, mais je ne sais pas de quoi demain sera fait. Rester là-haut avec cette vue plus large est une possibilité. De toute façon, les périodes d'intervention avec les joueurs, c'est avant le match et à la mi-temps », a confié le technicien lyonnais, qui a encore un peu plus d'un mois avant de décider.