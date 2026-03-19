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OL-Celta : Stéphane Guy sort une dinguerie au bout de 2 minutes

OL19 mars , 18:58
parGuillaume Conte
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Commentateur de Canal+ Foot sur le match de l’OL, Stéphane Guy a débuté fort son match d’Europa League face au Celta Vigo.
Le début de match de l’OL a failli tourner au cauchemar au bout de quelques secondes à peine. Sur un ballon mal relancé, Nicolas Tagliafico a failli se faire contrer et a effectué une passe au dernier moment. Au pressing sur l’action, Javier Rueda s’est écroulé en pleine surface de réparation. Le jeu a été arrêté et le joueur espagnol a pu se faire soigner. Mais avant l’intervention des médecins, Stéphane Guy avait déjà tout vu. « Attention celui-là, c’est un grand grand acteur. Il fait toujours le coup. Un vrai comédien », a lancé le commentateur de Canal+, pour qui le procès du milieu de terrain du Celta Vigo était déjà réglé.
Mais à la vue des images, au bout du troisième ralenti, Stéphane Guy a fini par changer son fusil d’épaule. « Merci de nous montrer ces images, on peut voir là dessus qu’il ne fait pas du tout de comédie », a livré le journaliste, qui n’a pas plus insisté sur cette action qui aurait très bien pu valoir un penalty en faveur des joueurs de Galice. C’est ce qu’a réclamé l’entraineur espagnol, sans résultat, le jeu reprenant sur une entrée en touche.
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Allez bonne soirée :)

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3
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4
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47261457402713
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7
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372691073740-3
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322695122332-9
13
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14
Le Havre
272669112032-12
15
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16
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17
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18
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132634192560-35

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