ICONSPORT_283307_0192

OL : Canal+ révèle l’objectif grandiose de Lyon

OL27 janv. , 21:00
parCorentin Facy
1
Collé au podium en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais court plusieurs lièvres à la fois. Le club rhodanien souhaite avant tout maximiser ses chances de remporter l’Europa League, la Coupe de France… ou les deux.
L’Olympique Lyonnais est en train de réaliser une drôle de saison. Malgré des moyens financiers très limités et un mercato low-cost l’été dernier, Paulo Fonseca réalise des miracles avec son équipe. Le technicien portugais a hissé l’OL à la 1ère place du classement en Europa League. En Ligue 1, le bilan est tout aussi flatteur puisque Lyon, actuel deuxième, n’est qu’à deux points de l’Olympique de Marseille. Avec les arrivées d’Endrick et de Nartey cet hiver ainsi que les retours espérés des blessés Fofana et Nuamah, le club rhodanien peut viser une fin de saison en apothéose.
C’est l’objectif des dirigeants lyonnais comme l’a révélé le journaliste Paul Tchoukriel sur l’antenne de Canal+. Selon lui, l’objectif secret des Gones est clairement de soulever un titre en fin de saison, que ce soit l’Europa League ou la Coupe de France, compétition dans laquelle l’épouvantail PSG a été éliminé dès les 16es de finale par le Paris FC. « L’OL a pour objectif et ça c’est important, de remporter un trophée cette saison. Cela passerait par la coupe d’Europe ou par la Coupe de France » a d'abord lancé le journaliste avant de poursuivre sur les ambitions lyonnaises.
« Je pense que les Lyonnais vont laisser beaucoup de plumes dans ces deux compétitions car ils ont vraiment envie d’arracher un trophée. L’année dernière, l’élimination en Europa League a fait très très mal car c’était un objectif assumé. Ca l’est encore cette année, ils sont très bien partis donc je vois plus les Lyonnais mettre toutes leurs forces dans la conquête d’un titre » a révélé le commentateur de la chaîne cryptée dans le Late Football Club. Tout donner en Europa League et en Coupe de France afin de soulever un titre au risque de perdre des points en Ligue 1, c’est à priori le pari que semblent vouloir prendre les dirigeants de l’OL. Rendez-vous au mois de mai pour voir si ce risque a été payant ou non.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_283307_0077
OL

OL : Govou fait son mea culpa

ICONSPORT_256887_0390
OM

Officiel : Maupay prêté au FC Séville

ICONSPORT_276170_0885
Ligue des Champions

TV : PSG - Newcastle, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

ICONSPORT_283252_0029
OM

De Zerbi à l'OM, fin de contrat en 2039 ?

Fil Info

27 janv. , 22:40
OL : Govou fait son mea culpa
27 janv. , 22:22
Officiel : Maupay prêté au FC Séville
27 janv. , 22:08
TV : PSG - Newcastle, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
27 janv. , 22:00
De Zerbi à l'OM, fin de contrat en 2039 ?
27 janv. , 21:40
OL : Aucun supporter grec ne sera au Groupama Stadium
27 janv. , 21:20
PSG : Un dernier gros coup au mercato, Luis Enrique confirme
27 janv. , 20:40
Angel Gomes, la position étrange de l’OM
27 janv. , 20:20
Luis Enrique prolonge au PSG, l’annonce folle

Derniers commentaires

OL : Aucun supporter grec ne sera au Groupama Stadium

Courage aux familles le foot devrait etre une fete pas une journée aussi horrible

OL : Textor est de retour, les Lyonnais sont furieux

Il est pas dans le groupe, il est propriétaire du groupe eagle, c'est pas la même chose

OL : Textor est de retour, les Lyonnais sont furieux

Lyon appartient à eagle groupe et eagle groupe font appel à des investisseurs pour emprunter de l'argent,

OL : Textor est de retour, les Lyonnais sont furieux

Je viens de lire dans des articles brésiliens qu'hier Textor a démis de leurs fonctions les deux autres directeurs du board de EFH, nommés en octobre, Tseayo et Welch (le directeur indépendant qui remplaçait Wallon) comme une manœuvre stratégique visant à "obtenir un meilleur contrôle sur certains votes internes qui auront lieu en France dans les semaines à venir" ! Il faut espérer que Ares, Kang, Iconic et Conte ont les moyens de l'empêcher de nuire

OL : Aucun supporter grec ne sera au Groupama Stadium

Toutes mes condoléances aux familles et club que c’est triste 😢

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading