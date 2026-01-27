OL : Canal+ révèle l’objectif grandiose de Lyon

Collé au podium en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais court plusieurs lièvres à la fois. Le club rhodanien souhaite avant tout maximiser ses chances de remporter l’Europa League, la Coupe de France… ou les deux.

L’Olympique Lyonnais est en train de réaliser une drôle de saison. Malgré des moyens financiers très limités et un mercato low-cost l’été dernier, Paulo Fonseca réalise des miracles avec son équipe. Le technicien portugais a hissé l’OL à la 1ère place du classement en Europa League. En Ligue 1 , le bilan est tout aussi flatteur puisque Lyon, actuel deuxième, n’est qu’à deux points de l’Olympique de Marseille. Avec les arrivées d’Endrick et de Nartey cet hiver ainsi que les retours espérés des blessés Fofana et Nuamah, le club rhodanien peut viser une fin de saison en apothéose.

C’est l’objectif des dirigeants lyonnais comme l’a révélé le journaliste Paul Tchoukriel sur l’antenne de Canal+. Selon lui, l’objectif secret des Gones est clairement de soulever un titre en fin de saison, que ce soit l’Europa League ou la Coupe de France, compétition dans laquelle l’épouvantail PSG a été éliminé dès les 16es de finale par le Paris FC. « L’OL a pour objectif et ça c’est important, de remporter un trophée cette saison. Cela passerait par la coupe d’Europe ou par la Coupe de France » a d'abord lancé le journaliste avant de poursuivre sur les ambitions lyonnaises.