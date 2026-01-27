Luis Enrique prolonge au PSG, l’annonce folle

Courage aux familles le foot devrait etre une fete pas une journée aussi horrible
Il est pas dans le groupe, il est propriétaire du groupe eagle, c'est pas la même chose
Lyon appartient à eagle groupe et eagle groupe font appel à des investisseurs pour emprunter de l'argent,
Je viens de lire dans des articles brésiliens qu'hier Textor a démis de leurs fonctions les deux autres directeurs du board de EFH, nommés en octobre, Tseayo et Welch (le directeur indépendant qui remplaçait Wallon) comme une manœuvre stratégique visant à "obtenir un meilleur contrôle sur certains votes internes qui auront lieu en France dans les semaines à venir" ! Il faut espérer que Ares, Kang, Iconic et Conte ont les moyens de l'empêcher de nuire
Toutes mes condoléances aux familles et club que c’est triste 😢
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|19
|14
|1
|4
|33
|16
|17
|38
|19
|12
|2
|5
|44
|20
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|19
|5
|5
|9
|24
|32
|-8
|20
|19
|4
|8
|7
|16
|24
|-8
|14
|19
|3
|5
|11
|18
|34
|-16
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
🔵INFO LE PARISIEN | Le PSG et Luis Enrique ont entamé les négociations pour prolonger son contrat qui se termine en juin 2027. Dans l’entourage de l’entraîneur espagnol, on explique qu’il est pleinement épanoui à Paris. ➡️ l.leparisien.fr/EFzj