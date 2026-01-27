Luis Enrique prolonge au PSG, l’annonce folle

En toute discrétion, le PSG a commencé à avancer sur la prolongation de contrat de Luis Enrique. L'entraineur espagnol est chaud pour s'engager sur le long terme.

Choisi en 2023, Luis Enrique est déjà au PSG depuis deux ans et demi. Son contrat prend fin en 2027 et l’entraineur espagnol n’a jamais semblé pressé de discuter d’une prolongation avec ses dirigeants. Il en avait déjà signé une en janvier 2025, signe de la confiance accrue de Nasser Al-Khelaïfi en ses capacités alors que Paris courait toujours derrière sa première Ligue des Champions. Le trophée majeur désormais en poche, l’Asturien n’a rien perdu de sa motivation, et le démontre à chaque instant au Campus PSG. Il a même récemment oeuvré en coulisses pour convaincre Dro Fernandez de signer dans la capitale française, quitte à faire pleurer son ancien club du FC Barcelone.

Luis Enrique prêt à battre le record de Laurent Blanc

Concernant son avenir, Luis Enrique avait balayé les rumeurs sur un éventuel départ pour la Premier League ou le Real Madrid à la fin de l’automne. Désormais, c’est un engagement sur le long terme qui se profile avec Paris. Selon les révélations du Parisien, ses agents discutent bien avec le PSG d’une prolongation de contrat, afin de l’inscrire dans le très long terme avec le club francilien.

Les premiers échanges sur ce thème ont eu lieu et l’idée est d’accroitre encore le pouvoir, la confiance et l’engagement de Luis Enrique au PSG. Le quotidien francilien assure même que c’est désormais la priorité de Nasser Al-Khelaïfi de boucler ce dossier qui enverra un message à tout le monde au sein du club. Et aussi aux éventuels clubs intéressés par sa signature à l’avenir.

A 55 ans, l’ancien milieu de terrain a en tout cas fait savoir à ses dirigeants que, malgré les sollicitations, il n’était pas du tout fatigué et avait toujours l’énergie pour continuer encore longtemps à ce poste. Du quasiment jamais vu dans l’histoire du PSG, qui n’a pas pour habitude de garder ses entraineurs bien longtemps. Il faut remonter à Laurent Blanc (3 saisons) dans le Paris version QSI pour trouver trace d’un entraineur resté aussi longtemps sur une durée continue.