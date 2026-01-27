ICONSPORT_283183_0203

Luis Enrique prolonge au PSG, l’annonce folle

PSG27 janv. , 20:20
parGuillaume Conte
2
En toute discrétion, le PSG a commencé à avancer sur la prolongation de contrat de Luis Enrique. L'entraineur espagnol est chaud pour s'engager sur le long terme.
Choisi en 2023, Luis Enrique est déjà au PSG depuis deux ans et demi. Son contrat prend fin en 2027 et l’entraineur espagnol n’a jamais semblé pressé de discuter d’une prolongation avec ses dirigeants. Il en avait déjà signé une en janvier 2025, signe de la confiance accrue de Nasser Al-Khelaïfi en ses capacités alors que Paris courait toujours derrière sa première Ligue des Champions. Le trophée majeur désormais en poche, l’Asturien n’a rien perdu de sa motivation, et le démontre à chaque instant au Campus PSG. Il a même récemment oeuvré en coulisses pour convaincre Dro Fernandez de signer dans la capitale française, quitte à faire pleurer son ancien club du FC Barcelone.

Luis Enrique prêt à battre le record de Laurent Blanc

Concernant son avenir, Luis Enrique avait balayé les rumeurs sur un éventuel départ pour la Premier League ou le Real Madrid à la fin de l’automne. Désormais, c’est un engagement sur le long terme qui se profile avec Paris. Selon les révélations du Parisien, ses agents discutent bien avec le PSG d’une prolongation de contrat, afin de l’inscrire dans le très long terme avec le club francilien.
Les premiers échanges sur ce thème ont eu lieu et l’idée est d’accroitre encore le pouvoir, la confiance et l’engagement de Luis Enrique au PSG. Le quotidien francilien assure même que c’est désormais la priorité de Nasser Al-Khelaïfi de boucler ce dossier qui enverra un message à tout le monde au sein du club. Et aussi aux éventuels clubs intéressés par sa signature à l’avenir.
A 55 ans, l’ancien milieu de terrain a en tout cas fait savoir à ses dirigeants que, malgré les sollicitations, il n’était pas du tout fatigué et avait toujours l’énergie pour continuer encore longtemps à ce poste. Du quasiment jamais vu dans l’histoire du PSG, qui n’a pas pour habitude de garder ses entraineurs bien longtemps. Il faut remonter à Laurent Blanc (3 saisons) dans le Paris version QSI pour trouver trace d’un entraineur resté aussi longtemps sur une durée continue.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_283307_0077
OL

OL : Govou fait son mea culpa

ICONSPORT_256887_0390
OM

Officiel : Maupay prêté au FC Séville

ICONSPORT_276170_0885
Ligue des Champions

TV : PSG - Newcastle, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

ICONSPORT_283252_0029
OM

De Zerbi à l'OM, fin de contrat en 2039 ?

Fil Info

27 janv. , 22:40
OL : Govou fait son mea culpa
27 janv. , 22:22
Officiel : Maupay prêté au FC Séville
27 janv. , 22:08
TV : PSG - Newcastle, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
27 janv. , 22:00
De Zerbi à l'OM, fin de contrat en 2039 ?
27 janv. , 21:40
OL : Aucun supporter grec ne sera au Groupama Stadium
27 janv. , 21:20
PSG : Un dernier gros coup au mercato, Luis Enrique confirme
27 janv. , 21:00
OL : Canal+ révèle l’objectif grandiose de Lyon
27 janv. , 20:40
Angel Gomes, la position étrange de l’OM

Derniers commentaires

OL : Aucun supporter grec ne sera au Groupama Stadium

Courage aux familles le foot devrait etre une fete pas une journée aussi horrible

OL : Textor est de retour, les Lyonnais sont furieux

Il est pas dans le groupe, il est propriétaire du groupe eagle, c'est pas la même chose

OL : Textor est de retour, les Lyonnais sont furieux

Lyon appartient à eagle groupe et eagle groupe font appel à des investisseurs pour emprunter de l'argent,

OL : Textor est de retour, les Lyonnais sont furieux

Je viens de lire dans des articles brésiliens qu'hier Textor a démis de leurs fonctions les deux autres directeurs du board de EFH, nommés en octobre, Tseayo et Welch (le directeur indépendant qui remplaçait Wallon) comme une manœuvre stratégique visant à "obtenir un meilleur contrôle sur certains votes internes qui auront lieu en France dans les semaines à venir" ! Il faut espérer que Ares, Kang, Iconic et Conte ont les moyens de l'empêcher de nuire

OL : Aucun supporter grec ne sera au Groupama Stadium

Toutes mes condoléances aux familles et club que c’est triste 😢

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading