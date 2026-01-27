Angel Gomes, la position étrange de l’OM

L'OM espère bien laisser partir Angel Gomes cet hiver. Mais pas à n'importe quelle condition. Cela coince avec Wolverhampton au niveau financier.

Arrivé libre à l’OM l’été dernier après quatre saisons convaincantes à Lille, Angel Gomes était une bonne pioche très attendue. Mais alors qu’il récupérait et distribuait les ballons avec les Dogues, le milieu de terrain a totalement perdu son influence sous Roberto De Zerbi. L’Anglais n’a pas trouvé sa place, et malgré son contrat jusqu’en 2028, il a été invité à se trouver un nouveau club. Pour le joueur formé à Manchester United, une redécouverte de la Premier League a de quoi le séduire. Il avait en effet, très jeune, joué une poignée de matchs avec les Red Devils, mais cela remonte à 2020.

Six ans plus tard, il est dans le viseur de Wolverhampton. L’OM ne compte à priori plus sur Angel Gomes, mais ne veut néanmoins pas perdre la face dans ce dossier. Selon les informations de Team Talk, le club actuellement dernier de Premier League voulait récupérer le milieu de terrain, et envisageait même un transfert. Mais le prix était jugé trop bas aux yeux de l’OM, qui a refusé cette idée de brader totalement l’Anglais. Au lieu de cela, un prêt avec option d’achat se met en place. Cette option sera activée si jamais Wolverhampton se maintient en Premier League, ce qui parait très compliqué avec 8 points au compteur alors qu’il reste moins d’une demi-saison.

Aucun montant n’a filtré, mais la presse anglaise évoque une offre très basse de la part des Wolves, ce qui explique aussi pourquoi l’OM compte récupérer Angel Gomes en fin de saison, plutôt que de le laisser partir pour une somme dérisoire. La valeur de l’ancien du LOSC est estimée à 15 millions d’euros, même si ses passages réguliers sur le banc et le manque d’intérêt des clubs anglais ne permet pas d’envisager une grosse vente. Seule éclaircie possible, le fait que West Ham s’intéresse à ce dossier ces dernières heures, alors qu’aucun accord n’a été trouvé entre l’OM et Wolverhampton.