ICONSPORT_282991_0060

Angel Gomes, la position étrange de l’OM

OM27 janv. , 20:40
parGuillaume Conte
0
L'OM espère bien laisser partir Angel Gomes cet hiver. Mais pas à n'importe quelle condition. Cela coince avec Wolverhampton au niveau financier.
Arrivé libre à l’OM l’été dernier après quatre saisons convaincantes à Lille, Angel Gomes était une bonne pioche très attendue. Mais alors qu’il récupérait et distribuait les ballons avec les Dogues, le milieu de terrain a totalement perdu son influence sous Roberto De Zerbi. L’Anglais n’a pas trouvé sa place, et malgré son contrat jusqu’en 2028, il a été invité à se trouver un nouveau club. Pour le joueur formé à Manchester United, une redécouverte de la Premier League a de quoi le séduire. Il avait en effet, très jeune, joué une poignée de matchs avec les Red Devils, mais cela remonte à 2020.
Six ans plus tard, il est dans le viseur de Wolverhampton. L’OM ne compte à priori plus sur Angel Gomes, mais ne veut néanmoins pas perdre la face dans ce dossier. Selon les informations de Team Talk, le club actuellement dernier de Premier League voulait récupérer le milieu de terrain, et envisageait même un transfert. Mais le prix était jugé trop bas aux yeux de l’OM, qui a refusé cette idée de brader totalement l’Anglais. Au lieu de cela, un prêt avec option d’achat se met en place. Cette option sera activée si jamais Wolverhampton se maintient en Premier League, ce qui parait très compliqué avec 8 points au compteur alors qu’il reste moins d’une demi-saison.
Aucun montant n’a filtré, mais la presse anglaise évoque une offre très basse de la part des Wolves, ce qui explique aussi pourquoi l’OM compte récupérer Angel Gomes en fin de saison, plutôt que de le laisser partir pour une somme dérisoire. La valeur de l’ancien du LOSC est estimée à 15 millions d’euros, même si ses passages réguliers sur le banc et le manque d’intérêt des clubs anglais ne permet pas d’envisager une grosse vente. Seule éclaircie possible, le fait que West Ham s’intéresse à ce dossier ces dernières heures, alors qu’aucun accord n’a été trouvé entre l’OM et Wolverhampton.
A. Gomes

A. Gomes

EnglandAngleterre Âge 25 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs14
Buts3
Passes décisives0
Jaune4
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_283307_0077
OL

OL : Govou fait son mea culpa

ICONSPORT_256887_0390
OM

Officiel : Maupay prêté au FC Séville

ICONSPORT_276170_0885
Ligue des Champions

TV : PSG - Newcastle, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

ICONSPORT_283252_0029
OM

De Zerbi à l'OM, fin de contrat en 2039 ?

Fil Info

27 janv. , 22:40
OL : Govou fait son mea culpa
27 janv. , 22:22
Officiel : Maupay prêté au FC Séville
27 janv. , 22:08
TV : PSG - Newcastle, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
27 janv. , 22:00
De Zerbi à l'OM, fin de contrat en 2039 ?
27 janv. , 21:40
OL : Aucun supporter grec ne sera au Groupama Stadium
27 janv. , 21:20
PSG : Un dernier gros coup au mercato, Luis Enrique confirme
27 janv. , 21:00
OL : Canal+ révèle l’objectif grandiose de Lyon
27 janv. , 20:20
Luis Enrique prolonge au PSG, l’annonce folle

Derniers commentaires

OL : Aucun supporter grec ne sera au Groupama Stadium

Courage aux familles le foot devrait etre une fete pas une journée aussi horrible

OL : Textor est de retour, les Lyonnais sont furieux

Il est pas dans le groupe, il est propriétaire du groupe eagle, c'est pas la même chose

OL : Textor est de retour, les Lyonnais sont furieux

Lyon appartient à eagle groupe et eagle groupe font appel à des investisseurs pour emprunter de l'argent,

OL : Textor est de retour, les Lyonnais sont furieux

Je viens de lire dans des articles brésiliens qu'hier Textor a démis de leurs fonctions les deux autres directeurs du board de EFH, nommés en octobre, Tseayo et Welch (le directeur indépendant qui remplaçait Wallon) comme une manœuvre stratégique visant à "obtenir un meilleur contrôle sur certains votes internes qui auront lieu en France dans les semaines à venir" ! Il faut espérer que Ares, Kang, Iconic et Conte ont les moyens de l'empêcher de nuire

OL : Aucun supporter grec ne sera au Groupama Stadium

Toutes mes condoléances aux familles et club que c’est triste 😢

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading