OL : Barcelone tente l'énorme coup Malick Fofana

03 déc.
Corentin Facy
3
Dans le viseur du Bayern Munich, Malick Fofana est aussi la cible du FC Barcelone, qui suit de près la situation de l’international belge de l’OL.
Victime d’une grosse entorse de la cheville fin octobre, Malick Fofana prépare soigneusement son retour. L’Olympique Lyonnais espère voir revenir son international belge sur les terrains fin janvier. Les dribbles et la vitesse de l’ancienne pépite de La Gantoise manquent à Paulo Fonseca, qui dispose de peu de solutions dans le secteur offensif. Du côté des gros clubs européens, on voit en revanche cette indisponibilité de Malick Fofana comme une aubaine. En effet, chaque mois passé à l’infirmerie fait baisser la valeur marchande de l’attaquant de 20 ans.
Le Bayern Munich a déjà manifesté son intérêt pour le recruter lors du prochain mercato estival. Le géant allemand n’est pas seul sur le dossier. Et pour cause, le site Africa Foot nous apprend que le FC Barcelone est également très chaud sur la piste Malick Fofana. Le club catalan ne sait pas encore s’il va lever l’option d’achat pour recruter Marcus Rashford à la fin de la saison. Dans le cas où l’Anglais serait renvoyé à Manchester United, alors le champion d’Espagne en titre pourrait foncer sur l’ailier de l’OL.

OL : Malick Fofana, terrible trahison en janvier ?OL : Malick Fofana, terrible trahison en janvier ?
Le média cite également Arsenal et Liverpool comme deux clubs intéressés par Malick Fofana, rien de vraiment étonnant quand on sait que les Gunners ainsi que les Reds étaient venus aux renseignements il y a six mois pour le recruter. Reste maintenant à voir quel championnat et quel projet aura la préférence de l’international belge. Car si l’été dernier, Fofana a insisté pour rester à Lyon afin de continuer à grandir, un départ l’été prochain semble inéluctable, ne serait-ce que pour les finances lyonnaises. Toujours dans une situation fragile, l’OL ne pourra certainement pas se passer de l’argent que pourrait rapporter un départ de Malick Fofana, dont la valeur marchande oscille entre 40 et 50 millions d’euros.
3
Derniers commentaires

beIN Sports ne fait pas de cadeau à l’OL

Signé Nasser... comme d'hab !

Hojbjerg, l'OM fait un choix fracassant

Heuu on n'est pas dans une situation financière qu'on a beaucoup connue à des époques ou on était obligé de vendre. Navré mais ce n'est plus le cas. On n'est pas non plus dans une situation idyllique mais on n'a pas d'obligation de vendre, avec la DNCG sur le cul. Si les mecs veulent nous joueurs, on peut leur dire non dans mettre en danger le club.

OL : John Textor passe aux aveux

exact... et je me demande si un club peut juridiquement acquérir un joueur sans qu'il soit enregistré par les instances du foot. Il me semble que la FIFA, l'UEFA et la LFP ont un règlement très clair à ce sujet. Je m'atonne qu'il n'y ait aucune action juridique pour poursuivre Textor pour ses magouilles.

OL : John Textor passe aux aveux

Croire à quoi ? Cela fait près d'un an que l'on parle du risque financier lié à la pratique de l'afacturation par Textor. Et avant même son arrivée on parlait du risque lié -à son lanque de liquidité, et à son endettement à des taux élevés auprès de Ares, et d'autres créanciers. Il n'y a que Aulas et la DNCG qui ont fermé les yeux. Le risque était là, le montage était kamikaze et la seule happy end possible était une IPO, ce qui a été rendu impossible.

OL : John Textor passe aux aveux

Au delà des malversations évidentes de Textor, il ne faut pas oublier que le club est en déficit depuis plus de 5 ans. On vivait déjà au dessus de nos moyens avec Aulas. Un déficit cumulé de près de 600 millions d'euros augmente forcément la dette.

