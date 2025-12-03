OL : Barcelone tente l'énorme coup Malick Fofana

Dans le viseur du Bayern Munich, Malick Fofana est aussi la cible du FC Barcelone, qui suit de près la situation de l’international belge de l’OL.

Victime d’une grosse entorse de la cheville fin octobre, Malick Fofana prépare soigneusement son retour . L’Olympique Lyonnais espère voir revenir son international belge sur les terrains fin janvier. Les dribbles et la vitesse de l’ancienne pépite de La Gantoise manquent à Paulo Fonseca, qui dispose de peu de solutions dans le secteur offensif. Du côté des gros clubs européens, on voit en revanche cette indisponibilité de Malick Fofana comme une aubaine. En effet, chaque mois passé à l’infirmerie fait baisser la valeur marchande de l’attaquant de 20 ans.

Le Bayern Munich a déjà manifesté son intérêt pour le recruter lors du prochain mercato estival. Le géant allemand n’est pas seul sur le dossier. Et pour cause, le site Africa Foot nous apprend que le FC Barcelone est également très chaud sur la piste Malick Fofana. Le club catalan ne sait pas encore s’il va lever l’option d’achat pour recruter Marcus Rashford à la fin de la saison. Dans le cas où l’Anglais serait renvoyé à Manchester United, alors le champion d’Espagne en titre pourrait foncer sur l’ailier de l’OL.

Le média cite également Arsenal et Liverpool comme deux clubs intéressés par Malick Fofana, rien de vraiment étonnant quand on sait que les Gunners ainsi que les Reds étaient venus aux renseignements il y a six mois pour le recruter. Reste maintenant à voir quel championnat et quel projet aura la préférence de l’international belge. Car si l’été dernier, Fofana a insisté pour rester à Lyon afin de continuer à grandir, un départ l’été prochain semble inéluctable, ne serait-ce que pour les finances lyonnaises. Toujours dans une situation fragile, l’OL ne pourra certainement pas se passer de l’argent que pourrait rapporter un départ de Malick Fofana, dont la valeur marchande oscille entre 40 et 50 millions d’euros.