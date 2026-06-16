L'AC Milan confirme la signature de Ruben Amorim

redoutable d'efficacité. après c'est vrai que quand tu commences si jeune et qu'il y a 3 fois plus de matchs qu'avant ça aide. mais putain, quel joueur. marquer l'histoire 😂😂😂 t'es un joueur de foot mec, ni Charlemagne ni de gaulle. Coluche ou Robespierre ont fait plus que toi pour les français...
'La transaction inclue également un intéressement de 20 % pour le club andalou sur une éventuelle plus-value lors d'une future revente.' F01 dit n'importe quoi, comme d'hab
Seul domaine où il a été régulier au haut niveau !
Sa présence pour la 3ème mi temps est confirmé!
Dembelé : le ballon dort
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Welcoming our new head coach, Rúben Amorim ✍️