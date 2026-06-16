L'AC Milan confirme la signature de Ruben Amorim

EdF : Mbappé égale le record de buts en équipe de France de Giroud

redoutable d'efficacité. après c'est vrai que quand tu commences si jeune et qu'il y a 3 fois plus de matchs qu'avant ça aide. mais putain, quel joueur. marquer l'histoire 😂😂😂 t'es un joueur de foot mec, ni Charlemagne ni de gaulle. Coluche ou Robespierre ont fait plus que toi pour les français...