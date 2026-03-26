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OL : Ares et Textor négocient un accord explosif

OL26 mars , 19:00
parGuillaume Conte
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Toujours sous la menace des emprunts effectués par John Textor, l'Olympique Lyonnais se sait en grand danger. Des négociations en haut lieu déterminent actuellement l'avenir de l'OL.
Ejecté de la direction de l’Olympique Lyonnais, mis sur le pilori à Botafogo, John Textor est en grande difficulté. Mais dans sa dernière prise de parole, il a rappelé qu’il ne fallait pas croire tout ce qu’il se disait au sujet de ses relations avec son principal créancier, le fonds d’investissement Ares Management, avec qui il est en discussions régulièrement pour le règlement de la dette, malgré les procédures judiciaires en cours.

Textor et Ares, un accord à l'arrachée ?

Et en raison des difficultés actuelles du fonds américain notamment en Europe, et des problèmes de John Textor, poussé fortement dehors pour Botafogo dont les dirigeants commencent à craindre pour la survie du club, un accord est en train de se dessiner. Selon les révélations du journaliste Bernardo Gentile, les deux parties sont en train de discuter d’un accord de sortie de crise.
Il faut dire que plusieurs signaux dangereux ont touché Ares ces dernières semaines, dans le cadre d’une phase de tension sur le secteur privé en Europe. Des fortes demandes de retraits d’investisseurs ont provoqué la décision d’Ares de limiter les retraits à 5 % des demandes, un mécanisme qui a eu un impact sur la confiance et la valorisation du fonds. Cela pourrait impacter les entreprises à qui Ares a prêté de l’argent, avec une pression plus forte sur les remboursements de crédit. De quoi donner quelques sueurs froides à l’OL bien évidemment.
Selon le journaliste brésilien, John Textor est persuadé de trouver un accord avec Ares où tout le monde serait perdant, mais limiterait largement la casse dans ce dossier qui tourne au fiasco. Cela donnerait aussi les pleins pouvoirs au fonds d’investissements américain pour contrôler l’OL officiellement, et avoir ensuite plusieurs solutions pour la suite. Soit la revente directe du club pour récupérer une majeure partie de leur investissement, soit l’accueil de nouveaux investisseurs, soit une cure d’austérité sans précédent pour limiter les pertes financières. Rien de bien rassurant pour le moment.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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