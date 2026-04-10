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Afonso Moreira

OL : Afonso Moreira se sent persécuté en Ligue 1

OL10 avr. , 15:20
parEric Bethsy
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Récemment revenu de blessure, Afonso Moreira constate un changement dans le regard de ses adversaires. L’ailier de l’Olympique Lyonnais subit davantage de fautes de la part des défenseurs de Ligue 1. Mais il en faudra plus pour dissuader le jeune Portugais.
L’Olympique Lyonnais n’a quasiment plus le droit à l’erreur. Après neuf matchs consécutifs sans victoire toutes compétitions confondues, le club rhodanien sait qu’un faux pas contre le FC Lorient dimanche peut créer un écart important avec les autres candidats à la qualification pour la Ligue des Champions. Une semaine avant le déplacement périlleux au Parc des Princes, mieux vaut prendre les trois points face aux Merlus.
Encore faudrait-il montrer un bien meilleur visage que la semaine dernière à Angers (0-0) où les coéquipiers d’Afonso Moreira n’avaient pas pris suffisamment d’initiatives. « Nous sommes conscients que nous n'avons pas fait ce qu’il fallait contre Angers, a reconnu l’ailier des Gones. On a analysé la rencontre et on a travaillé pour corriger ce qu’il y avait à améliorer. Il faudra montrer des choses différentes face à Lorient dimanche. On a identifié nos faiblesses et on sait ce qu’on a à faire pour s’améliorer. »
Je n'ai pas peur de prendre des coups
- Afonso Moreira
Il faut s’attendre à voir Afonso Moreira enchaîner les débordements sur son couloir. Et tant pis si le joueur récemment revenu de blessure subit un traitement particulier de la part des défenseurs adverses. « Je me sens bien physiquement aujourd’hui. Je me sens capable de jouer et d’aider l’équipe, a rassuré le Portugais. Face à Angers, j’ai pris beaucoup de coups, mais je me sens bien aujourd’hui pour aider l’équipe. Les défenses adverses me connaissent maintenant mais je ne change pas ma façon de jouer pour autant, ce sont mes caractéristiques personnelles. Je n’ai pas peur de prendre des coups, je m’adapte à ça mais je ne change pas ma façon de jouer. » Preuve que l'ailier arrivé dans l'anonymat l'été dernier a pris une nouvelle dimension.
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Ligue 1

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4
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49281549553718
5
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6
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48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
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43281279463412
9
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382891183842-4
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Toulouse
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3628106123743-6
12
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13
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