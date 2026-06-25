OL : 10 ME s’envolent, l’oubli d’Aulas fait mal

OL : 10 ME s’envolent, l’oubli d’Aulas fait mal

OL25 juin , 17:30
parGuillaume Conte
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Explosif avec Chelsea, solide avec l'équipe de France, Malo Gusto prend une nouvelle dimension. L'OL n'en profitera pas sur le plan financier.
Il fait partie des internationaux français qui peuvent changer de club cet été. Auteur d’une saison très réussie avec Chelsea, Malo Gusto prend son envol et a été récompensé par un appel avec les Bleus en Amérique. Son apport offensif, sa vigilance défensive et sa marge de progression en font un joueur très apprécié par Manchester City. Selon le Manchester Evening News, les Sky Blues sont sur le point de formuler une offre colossale pour faire venir l’ancien lyonnais. Une proposition à hauteur de 87 millions d’euros pourrait ainsi voir le jour.

Malo Gusto, sa valeur devient folle 

De quoi faire une belle opération pour Chelsea, qui avait lâché 35 millions d’euros bonus compris pour récupérer le défenseur formé à l’OL. En janvier 2023, face aux grosses difficultés financières de son club, Jean-Michel Aulas avait été contraint de vendre plusieurs de ses meilleurs jeunes, dont Malo Gusto, pour 35 millions d’euros bonus compris. Mais pour l’arrière droit, JMA n’avait pas glissé de pourcentage sur la plus-value ou d’intéressement à la revente. Cela a pourtant été le cas pour Lucas Paqueta ou Castello Lukeba. Pour le défenseur central, cela se montait même à 20 % de la plus-value.
A ce niveau, 20 % de la plus-value sur le futur transfert de Malo Gusto aurait rapporté 10 ME à l’OL si Manchester City va au bout de son entreprise. Cela fait beaucoup de conditions, mais Jean-Michel Aulas et les dirigeants actuels de l’OL doivent se mordre les doigts de ne pas récupérer un gros billet avec leur ancien défenseur, qui explose cette saison et pourrait voir sa valeur encore grimper s’il parvient à mettre Jules Koundé sur la touche pendant la suite de la compétition.
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