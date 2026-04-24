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Mondial en vue, la révélation de la saison prévient l’OL

OL24 avr. , 21:00
parGuillaume Conte
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L'Olympique Lyonnais va avoir besoin de son effectif mobilisé pour conserver sa place sur le podium, à commencer par le match face à Auxerre de ce samedi. Pavel Sulc donnera tout, malgré l'énorme objectif pour lui au mois de juin.
La fin de saison approche et avec elle un double enjeu. Des matchs décisifs pour aller chercher des titres, des maintiens ou des places européennes. Et en même temps, pour les meilleurs joueurs, des places à aller chercher ou à confirmer dans leur équipe nationale en vue de la Coupe du monde. Cela peut faire tourner les têtes et provoquer quelques frayeurs. Surtout qu’en cette fin du mois d’avril, les joueurs qui se blessent actuellement, comme Lamine Yamal ou Estevao, risquent clairement de manquer le rendez-vous de la planète football.

Sulc ne se ménagera pas avec l'OL

Blessé le mois dernier, dans la foulée des barrages avec la République Tchèque, Pavel Sulc est bien conscient que c’est sa réussite et son exposition avec l’OL qui lui ont permis de se faire une place en équipe nationale et d’espérer disputer le Mondial. S’il s’agit bien pour lui d’une occasion unique, l’attaquant assure à Paulo Fonseca qu’il donnera tout jusqu’au bout pour le club rhodanien. Le fougueux joueur arrivé de Plzen par la petite porte, compte bien rendre la monnaie de sa pièce à l’OL jusqu’au bout.
« Quand on voit notre groupe, je pense qu’on peut finir premier ou deuxième. Nous allons affronter le Mexique, l’un des pays organisateurs ; c’est une affiche immense pour la République tchèque. Ce sera un match difficile, d’autant que nous jouerons à Guadalajara, à 2 000 m d’altitude. Pour mon pays, participer à un tel événement est exceptionnel. J’ai évidemment envie de la disputer, mais cela ne signifie pas que je m'économiserai avec l’OL », a prévenu Pavel Sulc, qui sait qu’il y a encore de très belles choses à jouer avec Lyon lors des quatre derniers matchs. La perspective de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions a en effet de quoi faire saliver, même si la Coupe du monde n’a forcément pas d’égal.
P. Šulc

P. Šulc

Czech RepublicRépublique tchèque Âge 25 Milieu

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Chance Liga

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2026
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54301668453015
5
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53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Brest
3830108124147-6
11
Paris
3830911104046-6
12
Toulouse
3730107134142-1
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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