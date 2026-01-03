ICONSPORT_281188_0066

Monaco-OL : Clinton Mata fait paniquer Lyon

Tout juste de retour de la CAN après son élimination au premier tour avec l’Angola, Clinton Mata est déjà titulaire avec l’OL contre Monaco. Mais sa première mi-temps (1-1) est très décevante.
Parti mi-décembre pour disputer la CAN avec l’Angola, Clinton Mata est déjà de retour et titulaire avec l’Olympique Lyonnais pour le choc de la 17e journée contre Monaco. Une excellente nouvelle pour Paulo Fonseca, qui n’aura pas eu à composer longtemps sans son défenseur central, jugé comme l’un des joueurs les plus fiables dans la capitale des Gaules depuis plus d’un an. Sa première mi-temps face à l’ASM a cependant tourné au cauchemar. Face à l’attaque monégasque et notamment contre Balogun, le défenseur angolais a énormément souffert comme l’ont souligné des dizaines de supporters de l’OL sur X.

Clinton Mata inquiète sévèrement Lyon

« La saison de Mata est très décevante. Juste avant la MT pour pas changer niveau baraka », « Mata bien degueulasse sur ce match il finira pas c’est pas possible », « Kluivert fait un bien meilleur match que Mata », « On garde donc ce 11 formidable….si Mata termine le match c’est un miracle… », « En tout cas ce qui est sûr c’est qu’il faudrait un central et urgemment pour ce mercato car Mata pourra pas enchaîner et est faible dans pas mal de match » ou encore « Mata est complètement dépassé sur le but par Balogun. Le défenseur lyonnais souffre énormément depuis le début du match : l’attaquant monégasque le domine dans tous les duels » peut-on lire sur X, où les supporters de l’OL sont très inquiets par le niveau affiché par Clinton Mata pour son premier match depuis le retour de la CAN. De quoi inquiéter aussi Paulo Fonseca, qui aura besoin de l’ex-défenseur de Bruges à son meilleur niveau et très vite alors que les matchs vont s’enchaîner à un rythme important en ce mois de janvier.
0
Derniers commentaires

Monaco - OL : Les compos (17h sur BeInSports2)

Le lyonnais mata fait la 1re et aurait dû être expulsé pour un 2e jaune, au final le but est un moindre mal

Monaco - OL : Les compos (17h sur BeInSports2)

T'as de la merde dans les yeux toi. Lol

Monaco - OL : Les compos (17h sur BeInSports2)

Mdr tout à l'heure Monaco fait 3 fautes le but est validé et là y'a pas faute le but est annulé, bande d'abrutis.

Monaco - OL : Les compos (17h sur BeInSports2)

Bah, ce qui compte c’est le buuuuuuuuuut… 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Monaco - OL : Les compos (17h sur BeInSports2)

Monaco fait 3 fautes sur l'action du but et Mata une seule 🤣🤣🤣

