Monaco - OL : Les compos (17h sur BeInSports1)

J'ai souvenir de quelqu'un il y a qques jours qui demandais depuis combien de temps il n y avait pas eu de pépites sorties du CDF de Lyon Sans parler de pépites, lukeba, kalulu, barcola, gusto et Cherki, peuvent prétendre à être titulaire dans des top 10 europeens non?
Vous aller faire des articles sur tous les joueurs qui sont partis de lyon?
c'est triste de ne pas voir à plus long terme ! Le jeune signe en BPL et se retrouve à ne jamais jouer car il met un peu de temps a s'acclimater et c'est le début de la fin , avec un gros salaire certes mais une perte très importante dans la progression . Demander un salaire correct ok, mais vouloir un top salaire sans avoir rien véritablement prouvé, c'est inconscient
Là, on avait vu le plus grand léchage de cul de tous les temps !
Ben alors ferme la tu ouin ouin deja de votre calendrier tocard
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Loading