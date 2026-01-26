Meilleur que l’OL en Ligue 1, ça n’existe pas

En grande forme, l’Olympique Lyonnais s’offre une deuxième partie de saison excitante. Les Gones ont de bonnes chances d’être récompensés en Ligue 1 où aucun adversaire ne parvient à les surclasser.

La série est impressionnante. A Metz (2-5) dimanche, l’Olympique Lyonnais a enregistré sa huitième victoire consécutive toutes compétitions confondues. Les hommes de Paulo Fonseca semblent inarrêtables depuis quelques semaines. A tel point que Walid Acherchour se dit bluffé. Le journaliste de RMC aimerait davantage de reconnaissance pour cette équipe que personne n’attendait en début de saison, et qui pose problème à tous ses adversaires.

On n'en fait pas assez sur l'OL, a estimé le chroniqueur. Le calme, la sérénité, la qualité technique, le plan de jeu à chaque match de Ligue 1... Sincèrement, pour moi il n'y a pas un match de Ligue 1 cette saison où l'OL a été dépassé par son adversaire. Même contre le PSG au Groupama Stadium (2-3), j'avais trouvé qu'ils avaient montré de très grosses vertus, ils avaient regardé le PSG dans les yeux, pareil contre Marseille (1-0) en début de saison, tu vas à Monaco (victoire 1-3) et tu impactes, c'était la même chose à Lens (victoire 0-1) en début de saison même s'ils avaient été en difficulté en deuxième période. » , a estimé le chroniqueur.

« Je suis parfois un peu frustré des lectures de match pendant la rencontre mais c'est fou ce que réalisent l'OL et Fonseca. On n'en parle pas mais les mecs vont jouer Laval en Coupe de France, ils sont premiers de Ligue Europa, ils ne rencontreront pas Aston Villa jusqu'à la finale à cause de la protection de leur statut, et ils sont aujourd'hui à deux points de Marseille. C'est grandiose, c'est exceptionnel ce que fait Lyon. C'est une saison miracle, mais il y a du travail de fond de la cellule, d'un coach qui, quand il a moins de pression est bien meilleur. C'est un travail global, il faut les féliciter », a réclamé Walid Acherchour.