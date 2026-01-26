Meilleur que l’OL en Ligue 1, ça n’existe pas

Mr Hankey c est toi ?
L OM est plus attractif meilleur attaque de L1 devant les champions d europe, 3 ème meilleur défense de L1
Oui c est vrai mais au moins L OM a réussi a battre paris bis , que Lyon a pas su le faire
Il n'y a rien de fou. En début de saison, Lyon avait l'effectif pour jouer entre la 6ème et la 4ème place. Pour l'instant, ils sont 4ème, ça respecte l'ordre des choses. Etre sur le podium serait déjà plus étonnant.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|19
|14
|1
|4
|33
|16
|17
|38
|19
|12
|2
|5
|44
|20
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|19
|5
|5
|9
|24
|32
|-8
|20
|19
|4
|8
|7
|16
|24
|-8
|14
|19
|3
|5
|11
|18
|34
|-16
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
🗣️ @walidacherchour : "Il n’y a pas un match où l’OL a été dépassé cette saison. C’est fou ce que réalisent Fonseca et l’OL. Je trouve qu’on n’en parle pas assez. Sincèrement, c’est grandiose."