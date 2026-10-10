L'OL sous Textor, Pierre Sage a fini en larmes

Plus d’un an après son départ, Pierre Sage a laissé de bons souvenirs aux supporters de l’Olympique Lyonnais. L’ancien entraîneur des Gones avait redressé la barre en pleine période de crise financière, d’où la scène d’émotion racontée à Ligue 1+.

C’est bientôt l’heure des retrouvailles pour Pierre Sage. Jeudi prochain, le manager de Crystal Palace fera son retour au Groupama Stadium en tant qu’adversaire. Ses Eagles vont défier l'Olympique Lyonnais lors de la deuxième journée de la Ligue Europa. Un moment particulier pour le technicien qui aura probablement droit à des applaudissements, voire à une véritable ovation à Décines.

Les supporters rhodaniens n’ont pas oublié le travail de Pierre Sage, notamment en pleine période de crise financière sous les ordres de l’Américain John Textor qui l’avait licencié en janvier 2025. C’est d’ailleurs cette période qui a marqué ce supporter et sa femme impliqués dans l’anecdote racontée à Ligue 1+. « Je suis aux Galeries Lafayette en train d'acheter une paire de lunettes de soleil, s’est souvenu Pierre Sage dans un entretien accordé à la chaîne de la Ligue de Football Professionnel. Un monsieur qui a entre 55 et 60 ans s'approche de moi et fond en larmes. Ensuite sa femme arrive et fond en larmes aussi, donc les deux me font pleurer mais je ne sais pas pourquoi. »

L'émotion de Pierre Sage

« Je lui demande "mais qu'est-ce qui vous arrive ?" Il me dit : "écoutez, j'ai eu très peur de perdre l'OL et je tenais vraiment à vous remercier", a poursuivi le coach de Crystal Palace. Ce monsieur a réussi à faire pleurer sa femme, ma compagne et moi-même, tout ça dans un centre commercial de Lyon pour se rappeler un moment et un lien d'appartenance qui est indestructible. » C’est dire l’attachement de Pierre Sage à son club de cœur.