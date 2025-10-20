ICONSPORT_266826_0618

L’OL se prive d’une pépite, à quoi joue Paulo Fonseca ?

OL20 oct. , 12:40
parCorentin Facy
Malgré le peu de solutions offensives à sa disposition, Paulo Fonseca n’a pas utilisé Alejandro Gomes contre Nice samedi après-midi. Un choix incompréhensible pour certains observateurs de l’OL.
L’Olympique Lyonnais est redescendu de son nuage. Après une entame de championnat parfaite, l’équipe de Paulo Fonseca vient d’enchaîner deux défaites de suite en Ligue 1. Contre Toulouse avant la trêve internationale puis ce samedi sur la pelouse de l’OGC Nice (3-2). Un match au cours duquel le jeune attaquant anglais Alejandro Gomes n’est pas entré. Les solutions offensives ne sont pourtant pas nombreuses pour Paulo Fonseca au poste de numéro neuf avec le seul Martin Satriano, lequel a disputé l’intégralité de la rencontre, avec un jeu précieux dos au but mais une maladresse technique importante.

Alejandro Gomes, mystère à l'OL

Chez les observateurs de l’Olympique Lyonnais, le choix de l’entraîneur portugais de se priver d’Alejandro Gomes depuis le début de la saison interpelle comme l’a souligné @LoGone73, suivi par plus de 5.000 followers sur les réseaux sociaux. « Faudra quand même ouvrir le dossier Alejandro Gomes et Molebe… (même si je pense Gomes mérite plus après sa bonne préparation). On nous expliquait en début de saison que l'on allait miser sur la jeunesse (0 minutes depuis le début de saison). Alors qu’il flambe avec l’équipe espoirs d’Angleterre et qu’il a été surclassé , qu’il marque aussi quand il joue en réserve. Sur un match comme Nice où l’on perd 3-1 et que Satriano est en perdition pourquoi ne pas tenter le coup ? Au moins 15 minutes ? » s'interroge ce spécialiste de l’Olympique Lyonnais, dont l’avis est partagé par de nombreux supporters rhodaniens.
La réponse est pourtant facile à trouver selon Sidney Govou, lequel lui a répondu sur X. « C’est juste peut-être le niveau des joueurs en question lors des entraînements. C’est assez simple à comprendre » a publié le consultant de Canal+, volant au secours de Paulo Fonseca. Reste qu’avec l’enchaînement important des matchs et au vu de l’effectif limité à sa disposition, le coach de l’OL pourrait faire appel à Alejandro Gomes dans les semaines à venir. L’attaquant anglais devra saisir sa chance lorsqu’elle se présentera, au risque de définitivement disparaître des radars.
Derniers commentaires

PSG : 90ME pour un prodige anglais, Paris dit oui

2eme du championnat, Dembele, les blessés, l equipe B etc. C est rien par rapport au club de tes complexes RIRES Leonardo vous l a dit que Paris ne sera jamais une ville de football et ce n est pas en parlant de l OM que ca sera le cas RIIIIIIIIIIIRES

OL : Ruben Kluivert reçoit un soutien totalement improbable

Il a raison sur le manque d'agressivité collectif, mais le 2e but niçois, collectif défaillant ou pas, on ne doit pas le prendre si Kluivert fait ce qu'il doit faire.

PSG : 90ME pour un prodige anglais, Paris dit oui

L'actualité du PSG n'est pas brûlante comme elle l'a pu l'être. Des blessés et des retours de blessure, les cas Chevalier et Ramos, le retour en grâce de WZE... Le meilleur reste à venir, nous espérons voir Dembélé rejouer au moins quelques minutes en Ligue des Champions.

PSG : 90ME pour un prodige anglais, Paris dit oui

La preuve que non ma petite Kenny Apres c est rapide de lire les articles du PSG, ils sont viiiiiiiiiiide RIIIIIIIIIRES

PSG : 90ME pour un prodige anglais, Paris dit oui

Je maitrise vraisemblablement mieux la langue française que toi, et je ne lis que des commentaires incohérents de ta part et parfois des avis sur le football assez tièdes sans véritable opinion. Tu suis le mouvement la plupart du temps.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

