L’OL se prive d’une pépite, à quoi joue Paulo Fonseca ?

Malgré le peu de solutions offensives à sa disposition, Paulo Fonseca n’a pas utilisé Alejandro Gomes contre Nice samedi après-midi. Un choix incompréhensible pour certains observateurs de l’OL.

L’Olympique Lyonnais est redescendu de son nuage. Après une entame de championnat parfaite, l’équipe de Paulo Fonseca vient d’enchaîner deux défaites de suite en Ligue 1 . Contre Toulouse avant la trêve internationale puis ce samedi sur la pelouse de l’OGC Nice (3-2). Un match au cours duquel le jeune attaquant anglais Alejandro Gomes n’est pas entré. Les solutions offensives ne sont pourtant pas nombreuses pour Paulo Fonseca au poste de numéro neuf avec le seul Martin Satriano, lequel a disputé l’intégralité de la rencontre, avec un jeu précieux dos au but mais une maladresse technique importante.

Alejandro Gomes, mystère à l'OL

Chez les observateurs de l’Olympique Lyonnais, le choix de l’entraîneur portugais de se priver d’Alejandro Gomes depuis le début de la saison interpelle comme l’a souligné @LoGone73, suivi par plus de 5.000 followers sur les réseaux sociaux. « Faudra quand même ouvrir le dossier Alejandro Gomes et Molebe… (même si je pense Gomes mérite plus après sa bonne préparation). On nous expliquait en début de saison que l'on allait miser sur la jeunesse (0 minutes depuis le début de saison). Alors qu’il flambe avec l’équipe espoirs d’Angleterre et qu’il a été surclassé , qu’il marque aussi quand il joue en réserve. Sur un match comme Nice où l’on perd 3-1 et que Satriano est en perdition pourquoi ne pas tenter le coup ? Au moins 15 minutes ? » s'interroge ce spécialiste de l’Olympique Lyonnais, dont l’avis est partagé par de nombreux supporters rhodaniens.

La réponse est pourtant facile à trouver selon Sidney Govou, lequel lui a répondu sur X. « C’est juste peut-être le niveau des joueurs en question lors des entraînements. C’est assez simple à comprendre » a publié le consultant de Canal+, volant au secours de Paulo Fonseca. Reste qu’avec l’enchaînement important des matchs et au vu de l’effectif limité à sa disposition, le coach de l’OL pourrait faire appel à Alejandro Gomes dans les semaines à venir. L’attaquant anglais devra saisir sa chance lorsqu’elle se présentera, au risque de définitivement disparaître des radars.