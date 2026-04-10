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L'OL sans Sulc et peut-être sans Tolisso contre Lorient

OL10 avr. , 16:02
parGuillaume Conte
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Enfin retrouver le chemin du succès, tel est le leitmotiv de l’OL pour le match face à Lorient, sous peine de s’éloigner définitivement des quatre premières places.
Pour cette rencontre, Paulo Fonseca devra encore bricoler, puisque Pavel Sulc n’a pas repris l’entrainement après sa sortie sur blessure à Angers. Le Tchèque ne sera pas remis à temps pour la réception des Merlus. Corentin Tolisso ne devrait pas être titulaire non plus, lui qui s’entraine à part et est dans la case des incertains pour ce match. Seule bonne nouvelle pour l'OL, le retour à 100 % de Ruben Kluivert, absent de longue date et qui a été coupé dans son élan alors qu’il réalisait une belle deuxième partie de saison.
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