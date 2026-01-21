L'OL sans défense à Berne, Fonseca a réponse à tout

L'Olympique Lyonnais se rend à Berne avec un effectif très diminué en défense. Les Gones n'ont convoqué que 4 joueurs à ce poste. De quoi pousser Paulo Fonseca à être imaginatif dans sa composition jeudi soir.

En grande forme en 2026 avec trois succès de rang sur Monaco, Lille et Brest, l' Olympique Lyonnais tentera de poursuivre sur cette lancée en Europe. L'OL se rend à Berne pour y défier les Young Boys en Ligue Europa. Un succès en Suisse peut permettre aux Gones d'assurer leur place dans le top 8 dès la 7e journée et ainsi aller en huitièmes de finale sans jouer les barrages. Le déplacement est toutefois très piégeux sur le papier. Lyon devra évoluer sur un terrain synthétique et affrontera un club déjà tombeur du LOSC plus tôt cette saison.

L'OL prépare une défense inédite

Surtout, les Lyonnais débarquent en Suisse avec une défense très diminuée . Blessé, le latéral brésilien Abner est forfait. Moussa Niakhaté revient à peine de la CAN 2025 après les célébrations du titre au Sénégal. Enfin, Hans Hateboer n'est pas encore qualifié pour les compétitions européennes. Paulo Fonseca n'a convoqué que 4 joueurs à ce poste (Clinton Mata, Nicolas Tagliafico, Ruben Kluivert et Ainsley Maitland-Niles). L'entraîneur portugais ne le cache pas, plusieurs joueurs devront changer de position sur le terrain à Berne.

« Nous avons des options : Tanner peut jouer en défense centrale et Clinton Mata en latéral. Nous avons aussi Tiago Gonçalves (milieu de terrain), qui s’entraîne avec nous comme latéral », a indiqué Paulo Fonseca en conférence de presse d'avant-match ce mercredi. L'entraîneur lyonnais osera une équipe inédite avec une pression moindre. En effet, le match Young Boys-OL ne sera pas retransmis en direct en France. Les supporters rhodaniens ne seront donc pas nombreux à être témoins d'une possible débâcle si la défense ne donnait pas satisfaction.