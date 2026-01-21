L'OL sans Abner ni Endrick à Berne

Paulo Fonseca vient de révéler son groupe de joueurs retenus pour la 7e journée d’Europa League face au Young Boys de Berne jeudi à 18h45.

Un match pour lequel l’entraîneur de l’OL ne peut pas compter sur Endrick, qui sera qualifié à partir du tour suivant. Cette absence était attendue au contraire de celle d’Abner, en forme ces dernières semaines et qui ne figure pas dans le groupe communiqué par le club rhodanien. La raison de son indisponibilité n’a pas encore été révélée et Paulo Fonseca apportera sans doute des précisions à ce sujet en conférence de presse ce mercredi à partir de 19h30.