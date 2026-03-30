L'OL s'active pour régler un immense bug

Nommé directeur du centre de formation de l’OL en janvier dernier, Christian Bassila souhaite s’attaquer à certains gros chantiers au sein du club rhodanien comme il l’a raconté au Progrès.

Le centre de formation de l’Olympique Lyonnais se porte toujours très bien. Cette année encore, Paulo Fonseca a pu compter sur la pouponnière lyonnaise pour compléter son effectif en utilisant par exemple Rémi Himbert, Steeve Kango, Mathys de Carvalho ou encore Khalis Merah. Des joueurs qui ont aidé l’OL à une période difficile pour le club rhodanien sur le plan financier. Même si on ne parle pas de joueurs du calibre de Cherki, Barcola, Lacazette, Tolisso ou Umtiti, cela prouve que le centre de formation de Lyon fonctionne toujours très bien. Son nouveau directeur Christian Bassila souhaite néanmoins corriger quelques gros bugs, notamment au niveau des partenariats avec les clubs amateurs de la région.

Le fait que Saint-Priest soit par exemple lié à l’AS Monaco est une anomalie que souhaite réparer le nouvel homme fort du centre de formation de l’Olympique Lyonnais comme il l’a expliqué dans une interview accordée au Progrès. « Je voudrais qu’on retrouve la complémentarité avec les clubs amateurs de notre bassin et qu’on travaille en bonne synergie, pas qu’on vienne juste pour piller les meilleurs joueurs. Il faut aussi un transfert de compétences aux coachs des clubs amateurs, qu’ils viennent par exemple en immersion à l’académie, être dans le suivi des joueurs… Et ce sont aussi des relations humaines à soigner, il faut remettre du lien » a expliqué Christian Bassila avant de poursuivre.

C’est dommage que l’AS Saint-Priest soit aujourd’hui lié à Monaco... - Christian Bassila, directeur du centre de formation de l'OL

« C’est dommage que l’AS Saint-Priest soit aujourd’hui lié à Monaco, car ses gamins et éducateurs sont pour la plupart amoureux de l’OL. Ce dossier fait partie de nos chantiers car c’est en lien aussi avec le recrutement. Il faut voir comment aussi insérer des clubs partenaires dans le parcours de formation (comme lorsque des joueurs étaient prêtés à Bourg-Péronnas ou Villefranche). Mais c’est parfois difficile de mettre de la cohérence dans le projet du joueur » a-t-il détaillé. Un gros chantier pour le nouvel homme fort du centre de formation de l’Olympique Lyonnais, qui souhaite refaire de l’académie lyonnaise une référence absolue en France.