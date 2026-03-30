Christian Bassila ICONSPORT_182046_0452

L'OL s'active pour régler un immense bug

OL30 mars , 14:00
parCorentin Facy
7
Nommé directeur du centre de formation de l’OL en janvier dernier, Christian Bassila souhaite s’attaquer à certains gros chantiers au sein du club rhodanien comme il l’a raconté au Progrès.
Le centre de formation de l’Olympique Lyonnais se porte toujours très bien. Cette année encore, Paulo Fonseca a pu compter sur la pouponnière lyonnaise pour compléter son effectif en utilisant par exemple Rémi Himbert, Steeve Kango, Mathys de Carvalho ou encore Khalis Merah. Des joueurs qui ont aidé l’OL à une période difficile pour le club rhodanien sur le plan financier. Même si on ne parle pas de joueurs du calibre de Cherki, Barcola, Lacazette, Tolisso ou Umtiti, cela prouve que le centre de formation de Lyon fonctionne toujours très bien. Son nouveau directeur Christian Bassila souhaite néanmoins corriger quelques gros bugs, notamment au niveau des partenariats avec les clubs amateurs de la région.
Le fait que Saint-Priest soit par exemple lié à l’AS Monaco est une anomalie que souhaite réparer le nouvel homme fort du centre de formation de l’Olympique Lyonnais comme il l’a expliqué dans une interview accordée au Progrès. « Je voudrais qu’on retrouve la complémentarité avec les clubs amateurs de notre bassin et qu’on travaille en bonne synergie, pas qu’on vienne juste pour piller les meilleurs joueurs. Il faut aussi un transfert de compétences aux coachs des clubs amateurs, qu’ils viennent par exemple en immersion à l’académie, être dans le suivi des joueurs… Et ce sont aussi des relations humaines à soigner, il faut remettre du lien » a expliqué Christian Bassila avant de poursuivre.
C’est dommage que l’AS Saint-Priest soit aujourd’hui lié à Monaco...
- Christian Bassila, directeur du centre de formation de l'OL
« C’est dommage que l’AS Saint-Priest soit aujourd’hui lié à Monaco, car ses gamins et éducateurs sont pour la plupart amoureux de l’OL. Ce dossier fait partie de nos chantiers car c’est en lien aussi avec le recrutement. Il faut voir comment aussi insérer des clubs partenaires dans le parcours de formation (comme lorsque des joueurs étaient prêtés à Bourg-Péronnas ou Villefranche). Mais c’est parfois difficile de mettre de la cohérence dans le projet du joueur » a-t-il détaillé. Un gros chantier pour le nouvel homme fort du centre de formation de l’Olympique Lyonnais, qui souhaite refaire de l’académie lyonnaise une référence absolue en France.
7
Articles Recommandés
Christian Bassila
OL

L’OL refuse de plomber ses jeunes comme le Barça

HEoqCoOaMAAp9rR
OM

OM : Le nouveau logo fait déjà scandale

ICONSPORT_362942_0043
Mondial 2026

TV : Bosnie-Herzégovine - Italie, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Florian Thauvin
Lens

Lens : Un mercato sans faute, c’est du jamais vu

Fil Info

30 mars , 17:30
L’OL refuse de plomber ses jeunes comme le Barça
30 mars , 17:00
OM : Le nouveau logo fait déjà scandale
30 mars , 16:35
TV : Bosnie-Herzégovine - Italie, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
30 mars , 16:30
Lens : Un mercato sans faute, c’est du jamais vu
30 mars , 16:10
OL : Malick Fofana encore opéré à la cheville
30 mars , 16:00
L’OM surclasse le PSG et l’OL dans l’histoire des Bleus
30 mars , 15:25
Emiliano Sala : Cardiff condamné à verser 480.000 euros à Nantes
30 mars , 15:00
Une offre pour Rulli, l'OM explose de rire
30 mars , 14:30
Mondial 2026 : Beinsports gardera ses commentateurs à Paris

Derniers commentaires

L'OL s'active pour régler un immense bug

Disons pour être plus juste , on ne verra pas dans la même équipe Abner et Tagliafico sur le même côté et dans la même équipe. Je préfère des joueurs à leur poste même s'ils sont jeunes.

L'OL s'active pour régler un immense bug

quand fonseca at'il joué à 5 derriere ? vigo en 2eme mi temps c'est tout

OL : Malick Fofana encore opéré à la cheville

C'était pareil pour Gavi, et de rechute en rechute, il n'est jamais vraiment revenu depuis désormais deux ans. Je crois malheureusement que Fofana est très fragile.

OM : Le nouveau logo fait déjà scandale

C'est abominable.

L’OM surclasse le PSG et l’OL dans l’histoire des Bleus

benzema, Reveillere, Ben arfa, Malouda, Maurice et certainement d'autres

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

Loading