L’OL rêve d’un point miraculeux face au PSG bis

Relancé dans la course au podium de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais doit maintenant préparer un déplacement périlleux au Parc des Princes. La tâche s’annonce difficile, à tel point que les Gones ne seraient pas mécontents de repartir avec un simple nul.

Bien que secoué à Liverpool (victoire 2-0) mardi, le Paris Saint-Germain poursuit sa montée en puissance. Le demi-finaliste de la Ligue des Champions retrouve un niveau comparable à celui de la saison dernière. Pas de quoi rassurer ses prochains adversaires, à commencer par l’Olympique Lyonnais qui passera par le Parc des Princes dimanche soir. Les hommes de Paulo Fonseca pourraient bien affronter une équipe parisienne remaniée, envisage l’ancien Gone Alain Caveglia, tout de même effrayé par la dynamique du champion d’Europe.

Pour moi, le PSG est une machine presque impossible à enrayer, a prévenu l’ex-attaquant dans Le Progrès. Contre l’OL dimanche, le PSG peut faire tourner l’effectif, et il y aura toujours de la qualité. La victoire du PSG à Liverpool n’est pas rassurante pour l’OL. L’OL ne va pas affronter la même équipe que celle vue à Liverpool. Mais va affronter le même état d’esprit et la même qualité. Si l’on n’est pas à 150 % devant le PSG, et c’est valable pour toutes les équipes européennes aussi, on ne peut rien faire. Depuis deux mois, le PSG a retrouvé son niveau. C’est comme la saison dernière. » , a prévenu l’ex-attaquant dans Le Progrès.. »

Un nul serait un très bon résultat - Alain Caveglia

« (...) Je ne sais même pas si une rivalité avec l’OL joue, car il y a des nouveaux joueurs, un nouveau staff. Et de toute manière, cette équipe est une machine. Ce sont des compétiteurs. Luis Enrique peut faire tourner. Il a encore Gonçalo Ramos, Senny Mayulu. Quand on gagne, on gagne en confiance. Quand vous regardez le nombre de matchs enchaînés par Warren Zaïre-Emery et ce qu’il fait, c’est énorme ! L’OL doit jouer son jeu, ne pas trop subir, mais le PSG va faire son pressing haut. À partir de là, un nul de l’OL serait un très bon résultat », a imaginé Alain Caveglia sans trop y croire.