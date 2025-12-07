OL : Disasi supplie Lyon de le recruter

L'Olympique Lyonnais a entamé des discussions avec Axel Disasi pour un transfert en janvier. L'ancien monégasque doit suppléer le duo Niakhaté-Mata qui part à la CAN. Un plan parfait pour le défenseur français qui veut rapidement quitter Chelsea.

Un vice-champion du monde 2022 à l' Olympique Lyonnais dans les prochains jours ? C'est une option de plus en plus crédible. Disparu des radars à Chelsea où il est arrivé il y a deux ans seulement, Axel Disasi se contente de jouer avec les équipes de jeunes depuis quelques semaines. L'ancien monégasque a été approché par Lyon en vue d'un transfert en janvier. A cette période, les Gones seront en véritable pénurie de défenseurs centraux. Moussa Niakhaté (Sénégal) et Clinton Mata (Angola) disputeront notamment la CAN au Maroc.

Axel Disasi déjà séduit par l'OL

Avec les finances fragiles de l'OL, l'idée d'un prêt d'Axel Disasi est séduisante pour la direction lyonnaise. Un détail fait toutefois douter Paulo Fonseca. Sans match professionnel dans les jambes depuis le début de saison, l'ancien monégasque est clairement en manque de rythme. Suffisant pour faire capoter l'opération ? Le défenseur central français ne le souhaite pas comme l'écrit le Daily Mirror. Disasi est totalement « ouvert » à un départ dans le Rhône.

Le sixième de Ligue 1 lui propose un projet séduisant surtout avec la Ligue Europa à jouer en parallèle. Boudé par son entraîneur Enzo Maresca, le joueur de 27 ans a besoin de retrouver les terrains, lui qui avait déjà été prêté à Aston Villa la saison dernière. Axel Disasi doit relancer sa carrière en club tout comme en sélection nationale. Présent sur le terrain en finale de la Coupe du monde 2022 contre l'Argentine, il a une toute petite chance d'être appelé par Didier Deschamps en 2026. Tenter le pari lyonnais ne lui fera pas de mal et il le sait.