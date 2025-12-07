ICONSPORT_257097_0055
Axel DISASI

OL : Disasi supplie Lyon de le recruter

OL07 déc. , 8:40
parMehdi Lunay
0
L'Olympique Lyonnais a entamé des discussions avec Axel Disasi pour un transfert en janvier. L'ancien monégasque doit suppléer le duo Niakhaté-Mata qui part à la CAN. Un plan parfait pour le défenseur français qui veut rapidement quitter Chelsea.
Un vice-champion du monde 2022 à l'Olympique Lyonnais dans les prochains jours ? C'est une option de plus en plus crédible. Disparu des radars à Chelsea où il est arrivé il y a deux ans seulement, Axel Disasi se contente de jouer avec les équipes de jeunes depuis quelques semaines. L'ancien monégasque a été approché par Lyon en vue d'un transfert en janvier. A cette période, les Gones seront en véritable pénurie de défenseurs centraux. Moussa Niakhaté (Sénégal) et Clinton Mata (Angola) disputeront notamment la CAN au Maroc.

Axel Disasi déjà séduit par l'OL

Avec les finances fragiles de l'OL, l'idée d'un prêt d'Axel Disasi est séduisante pour la direction lyonnaise. Un détail fait toutefois douter Paulo Fonseca. Sans match professionnel dans les jambes depuis le début de saison, l'ancien monégasque est clairement en manque de rythme. Suffisant pour faire capoter l'opération ? Le défenseur central français ne le souhaite pas comme l'écrit le Daily Mirror. Disasi est totalement « ouvert » à un départ dans le Rhône.
Le sixième de Ligue 1 lui propose un projet séduisant surtout avec la Ligue Europa à jouer en parallèle. Boudé par son entraîneur Enzo Maresca, le joueur de 27 ans a besoin de retrouver les terrains, lui qui avait déjà été prêté à Aston Villa la saison dernière. Axel Disasi doit relancer sa carrière en club tout comme en sélection nationale. Présent sur le terrain en finale de la Coupe du monde 2022 contre l'Argentine, il a une toute petite chance d'être appelé par Didier Deschamps en 2026. Tenter le pari lyonnais ne lui fera pas de mal et il le sait.
0
Derniers commentaires

PSG : Kvaratskhelia est un tricheur, scandale à Paris

En tout cas son premier but est très beau

PSG : Le cas Safonov-Zabarnyi fait vriller Luis Enrique

Safonof a été tres bon !2 supers arrets on peut compter sur lui

PSG : Kvaratskhelia est un tricheur, scandale à Paris

Encore l'équipe de m.rde .... Nous avons eu une semaine pour préparer ce match et ils furent tous meilleur pas plus compliqué ....

Nantes : Luis Castro isolé, ses jours sont comptés

Cela serait dommage il y a du mieux surtout depuis le retour de Lepenant avec : Abline ou Tati ou Lopès donc l'épine dorsale c'est pas mal ,manque un vrai buteur ...

100 millions pour sa star, l'OM reçoit l'offre du siècle

l'OM a 60% des droits depuis qu'elle s'est qualifié en LDC et a donc dû racheter 10% des droits de greenwood en plus !!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Nice
17145271926-7
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11152581324-11
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

