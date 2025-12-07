OL : Disasi supplie Lyon de le recruter

En tout cas son premier but est très beau
Safonof a été tres bon !2 supers arrets on peut compter sur lui
Encore l'équipe de m.rde .... Nous avons eu une semaine pour préparer ce match et ils furent tous meilleur pas plus compliqué ....
Cela serait dommage il y a du mieux surtout depuis le retour de Lepenant avec : Abline ou Tati ou Lopès donc l'épine dorsale c'est pas mal ,manque un vrai buteur ...
l'OM a 60% des droits depuis qu'elle s'est qualifié en LDC et a donc dû racheter 10% des droits de greenwood en plus !!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|34
|15
|11
|1
|3
|26
|13
|13
|33
|15
|10
|3
|2
|32
|12
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|35
|15
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|29
|17
|12
|24
|14
|7
|3
|4
|21
|15
|6
|24
|15
|6
|6
|3
|24
|23
|1
|23
|15
|7
|2
|6
|26
|26
|0
|22
|15
|7
|1
|7
|25
|20
|5
|20
|15
|5
|5
|5
|21
|19
|2
|19
|15
|5
|4
|6
|20
|24
|-4
|17
|14
|5
|2
|7
|19
|26
|-7
|16
|14
|4
|4
|6
|12
|17
|-5
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|14
|3
|5
|6
|13
|21
|-8
|14
|14
|3
|5
|6
|18
|28
|-10
|11
|15
|2
|5
|8
|13
|24
|-11
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
info @lequipe L’OL discute avec Axel Disasi pour renforcer sa charnière en janvier. Le Français de 27 ans, écarté du groupe pro à Chelsea, n’est pas contre un prêt. Mais son état de forme interroge, et Fonseca a besoin d’un joueur immédiatement performant. lequipe.fr/Football/Actua…