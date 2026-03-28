L’OL recalé pour l’OM, Abdelli s’est trompé

Peu utilisé depuis son arrivée cet hiver, Himad Abdelli vit des débuts compliqués à l’Olympique de Marseille. L’ancien milieu d’Angers a atterri dans un contexte difficile alors que l’Olympique Lyonnais lui tendait les bras.

Déterminé à rejoindre l’Olympique de Marseille cet hiver, Himad Addelli avait sans doute rêvé de meilleurs débuts. Le milieu arrivé en provenance d’Angers peine à s’adapter à sa nouvelle équipe. En témoigne son faible temps de jeu avec seulement cinq apparitions, dont une seule titularisation marquée par sa sortie à la mi-temps du match de Coupe de France contre Toulouse.

Autant dire que les supporters marseillais s’attendaient à beaucoup mieux de la part d’un joueur réputé pour sa finesse technique, et que le club phocéen a arraché à l’Olympique Lyonnais en fin de mercato hivernal. Résultat, lorsque Himad Abdelli a publié un message d’encouragement sur Instagram, les fans n’ont pas été tendres dans leurs réponses. Rien à voir avec la réaction du journaliste Marwan Belkacem. « Comptez pas sur moi pour lâcher Himad malgré le mépris excessif lu ici pour même pas 90 minutes cumulées, a commenté l’insider marseillais sur X. La même rengaine à chaque fois puis après ça chouine quand on voit des joueurs performer ailleurs. »