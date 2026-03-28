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L’OL recalé pour l’OM, Abdelli s’est trompé

OL28 mars , 17:00
parEric Bethsy
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Peu utilisé depuis son arrivée cet hiver, Himad Abdelli vit des débuts compliqués à l’Olympique de Marseille. L’ancien milieu d’Angers a atterri dans un contexte difficile alors que l’Olympique Lyonnais lui tendait les bras.
Déterminé à rejoindre l’Olympique de Marseille cet hiver, Himad Addelli avait sans doute rêvé de meilleurs débuts. Le milieu arrivé en provenance d’Angers peine à s’adapter à sa nouvelle équipe. En témoigne son faible temps de jeu avec seulement cinq apparitions, dont une seule titularisation marquée par sa sortie à la mi-temps du match de Coupe de France contre Toulouse.

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Autant dire que les supporters marseillais s’attendaient à beaucoup mieux de la part d’un joueur réputé pour sa finesse technique, et que le club phocéen a arraché à l’Olympique Lyonnais en fin de mercato hivernal. Résultat, lorsque Himad Abdelli a publié un message d’encouragement sur Instagram, les fans n’ont pas été tendres dans leurs réponses. Rien à voir avec la réaction du journaliste Marwan Belkacem. « Comptez pas sur moi pour lâcher Himad malgré le mépris excessif lu ici pour même pas 90 minutes cumulées, a commenté l’insider marseillais sur X. La même rengaine à chaque fois puis après ça chouine quand on voit des joueurs performer ailleurs. »
« L'OM l'a surpayé dans l'urgence ? J'ai entendu ce discours et c'est les gens qui en font trop. L'OM disait bien qu’il n’y avait pas d'urgence et c'est pour ça que ça a traîné. Il n'y a pas d'attentes démesurées, juste des supporters excédés par la saison (à raison) mais en roue libre donc injustes. S'il avait signé à l'OL, qui voulait vraiment Himad et qui eux courent plus et défendent mieux que l'OM, certains auraient brossé le recrutement lyonnais. Comme d'habitude le contexte est naze à Marseille et ça juge les joueurs sans la lucidité de dissocier leurs qualités du contexte », a conclu l’observateur déçu du traitement infligé à la recrue.
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Non merci gardez le bien 🤩

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Magnifique 😂😂

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Bref au pire perso je men cogne complètement... cest fou cette mani chez vous les lyonnais de venir faire les médisant pour des conneries pareille ... perso de l'affluence des féminines je men branle ... mais alors imagine un peu des féminines lyonnaise ce que jen ai encore plus a foutre.. venir baver sur ca franchement... et si le stade est vide ca te fera quoi??? Et meme si il est plein d'ailleurs ??? Bande de malade que vous êtes...🤣😂

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Le problème c'est qu'à l'OM on est malheuresement pas assez patient et je me compte dedans.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
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Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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