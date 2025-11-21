L’OL prolonge Diarra jusqu’en 2028





Troisième gardien de l’Olympique Lyonnais, Lassine Diarra donne satisfaction même s’il n’a bien évidemment pas de temps de jeu cette saison. L’OL a fait savoir que le portier malien avait prolongé son contrat, qui l’emmènera désormais jusqu’en juin 2028.

« Cette prolongation illustre la confiance de l’Olympique Lyonnais dans son potentiel et sa volonté de l’intégrer durablement au projet du club », a fait savoir l’OL.