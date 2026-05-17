L'OL prépare son premier joli coup pour lundi

L’Olympique Lyonnais ne manque pas de talents au sein de son centre de formation. Ces dernières heures, le jeune Daryll Benlahlou a d’ailleurs été récompensé par les Gones.

L’Olympique Lyonnais connaît des problèmes financiers importants depuis quelque temps. Le club rhodanien veut rapidement redresser la situation, même si sportivement, tout ne se passe pas trop mal. L’ OL sait en revanche que l’été prochain, sur le marché des transferts, il faudra encore une fois surveiller les dépenses et dégraisser l’effectif. Heureusement pour les Gones, le club peut s’appuyer sur un centre de formation solide et riche en jeunes talents. Daryll Benlahlou en fait notamment partie. À tel point qu’il va signer son premier contrat professionnel avec l’OL.

L'OL veut miser sur un nouveau crack de son centre de formation

Selon les informations de plusieurs insiders et suiveurs de l'académie lyonnaise, l’attaquant de 19 ans paraphera en effet son contrat ce lundi, après dix années passées au club. Des discussions étaient en cours entre toutes les parties depuis environ trois semaines. Daryll Benlahlou est le meilleur buteur (10 buts) et également passeur de l’équipe de National 3.

Reste désormais à savoir quel sera son rôle la saison prochaine. Paulo Fonseca pourrait vouloir l’observer de près afin de lui offrir éventuellement quelques minutes en équipe première. Il pourrait aussi être prêté afin de gagner en expérience au plus haut niveau.

Dans tous les cas, cette signature professionnelle montre que l’OL entend continuer à s’appuyer sur son centre de formation. Une bonne nouvelle pour les supporters lyonnais, attachés à l’identité formateur du club. Au vu des difficultés financières actuelles, le club pourrait une nouvelle fois compter sur ses jeunes pour se stabiliser. À Benlahlou désormais de saisir sa chance et de suivre les traces de ceux qui ont réussi avant lui. Cette saison, l'Olympique Lyonnais a notamment fait confiance à des jeunes joueurs prometteurs comme Khalis Merah, Enzo Molebe, Rémi Himbert ou encore Adil Hamdani.