L'OM, c'était l'équipe pour faire trembler le PSG

Pour sa dernière de la saison, l’Olympique de Marseille reçoit le Stade Rennais ce dimanche soir. Il faut désormais sauver la face, alors que la formation avait pour légitime ambition de prendre la 2e place de Ligue 1.

L’Olympique de Marseille doit sauver ce qu’il reste à sauver ce dimanche soir pour la dernière journée de Ligue 1. Privé de Ligue des champions après une deuxième partie de saison chaotique, le club de la cité phocéenne reçoit le Stade Rennais dans cet ultime rendez-vous de l’exercice 2025-2026. Sixièmes avant ce dimanche soir, les hommes d’ Habib Beye peuvent espérer passer devant leur adversaire du soir en cas de succès. Une victoire qui assurerait une qualification pour la prochaine Europa League. Un maigre lot de consolation pour les Olympiens au vu des ambitions du début de saison. Mais l’OM peut également perdre encore gros en cas de mauvais résultat au Vélodrome et d’une victoire de l’AS Monaco à Strasbourg.

Marseille ne peut pas avoir de consolation

Consultant dans les Grandes Gueules du sport sur RMC, Pascal Dupraz reste convaincu qu’une qualification pour l’Europa League n’est même pas une consolation. Selon l’ancien entraîneur d’Evian, la saison olympienne reste un échec. « Marseille était en janvier, deuxième de Ligue 1, malgré toute l’autoflagellation que le directoire s’inflige. On ne peut pas me dire aujourd’hui qu’une qualification en Ligue Europa serait un lot de consolation. Marseille si on prend l’équipe du début de saison pour le premier match malgré la défaite à Rennes. Eh bien cette équipe-là, était taillée pour être le dauphin du Paris Saint-Germain. Donc dès la première journée ils se sont fait hara-kiri, » explique-t-il.

Une qualification en Coupe d’Europe l’an prochain garantit cependant une source de revenus supplémentaires dans les caisses du club. Une rentrée d’argent non négligeable pour l’OM au vu de la masse salariale et du train de vie du club cette saison. Pour Habib Beye, une victoire ce soir permettrait de partir sur une bonne note face à son ancien club.