L'OM, c'était l'équipe pour faire trembler le PSG

C est la c3 c est le moindre mal ....apres a voir le mercato surtout niveau départ.
C'est dingue comment Rennes se sera sabordé sur leurs 2 matchs face à l'OM Rennes ratera la LDC a cause des cadeaux faits à l'OM sur les 2 matchs
surement ça Moussa Niakhaté, Ruben Kluivert, Clinton Mata Ainsley Maitland-Niles,Orel Mangala, Corentin Tolisso , Abner Vinícius Pavel Sulc, Endrick, Afonso Moreira
Ce soir c est .....FÊTE !!!!😍😍😍😍😍😍
Un match a plusieurs millions !!! La c3 ou la coupe a guignol ou rien !!!super suspense ce soir a marseille le meilleur match de la soirée
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|33
|24
|4
|5
|73
|27
|46
|67
|33
|21
|4
|8
|62
|35
|27
|61
|33
|18
|7
|8
|52
|35
|17
|60
|33
|18
|6
|9
|53
|36
|17
|59
|33
|17
|8
|8
|58
|47
|11
|56
|33
|17
|5
|11
|60
|44
|16
|54
|33
|16
|6
|11
|56
|49
|7
|50
|33
|14
|8
|11
|53
|43
|10
|45
|33
|11
|12
|10
|48
|49
|-1
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|41
|33
|10
|11
|12
|45
|49
|-4
|38
|33
|10
|8
|15
|42
|54
|-12
|35
|33
|9
|8
|16
|28
|47
|-19
|32
|33
|6
|14
|13
|30
|44
|-14
|31
|33
|7
|10
|16
|32
|44
|-12
|31
|33
|7
|10
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|33
|3
|7
|23
|32
|76
|-44
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🗣💬 "Tu étais deuxième de Ligue 1... La Ligue Europa, c'est le moins-disant. Cette équipe était taillée sur le podium." Pascal Dupraz estime qu'une qualification de l'OM en C3 ne serait pas un lot de consolation acceptable au regard des attentes du début de saison.