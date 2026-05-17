L1 : Nantes-TFC ne reprendra pas

Merci les sardines ❤️😍🤣🤣🤣
Putain mais on est en mode survie et le gars fait mieux que l’objectif demandé en plus de faire notre meilleur classement depuis 7 ans. 😮💨
Tu te trompes totalement ! Si ça se trouve... avec Sage, l'OL ne serait même pas Européen. D'une équipe à une autre, la gestion des joueurs n'est pas la même et demande une certaine alchimie.
Bon nous allons jouer 4 matchs en aout Après , espérons que nous soyons en CL Si on joue l'EL : la ligue va avoir des problèmes pour programmer chaque journée 4 clubs qui jouent le jeudi et 3 matchs le dimanche avec la nouvelle programmation Comment vont ils faire ?
Toi tu garde le mode "con" et "pitoyable" a longueurs de saison 😅🤣😂😃😁😘😘
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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#fcnantes 21h20. La Tribune Loire explose. Des supporters envahissent le terrain. Vahid est retenu par un agent de sécurité. Intervention des forces de l’ordre sur la pelouse. Tout le monde rentre en tribune. Match arrêté pour l’instant. Tout les acteurs au vestiaire.
🚨 Les larmes de Vahid Halilhodžić après l'envahissement de pelouse à Nantes. Qu'elle est triste cette image... 😢 On ne voulait pas ça pour le dernier match de sa carrière.
🚨🚨 ÉNORMES TENSIONS À NANTES !!! LES SUPPORTERS ENVAHISSENT LA PELOUSE DE LA BEAUJOIRE APRÈS 20 MINUTES DE JEU. 🤯 VAHID HALILHODZIC EST PROCHE D'EN DÉCOUDRE AVEC DES SUPPORTERS !!! 💥 MATCH INTERROMPU. DINGUE. 😱