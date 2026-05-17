L1 : Nantes-TFC ne reprendra pas

Comme pressenti, le match entre le FC Nantes et le Toulouse FC vire au cauchemar au Stade de La Beaujoire ce dimanche soir puisque la rencontre a été définitivement arrêtée par Stéphanie Frappart.

Si l’avant-match entre Nantes et Toulouse avait été plutôt calme voire même émouvant avec un vibrant hommage rendu à Vahid Halilhodzic, qui dirige son dernier match en tant qu’entraîneur après avoir échoué à sauver son club jaune et vert, la rencontre a vite viré au cauchemar… Puisqu’après seulement 20 minutes de jeu, la pelouse de La Beaujoire a été envahie par des ultras de la Brigade Loire, faisant interrompre logiquement la rencontre.

Voyant ce triste spectacle, Vahid Halilhodzic a failli en venir aux mains avec les supporters qui ont pénétré sur la pelouse avant de finir en pleurs dans les couloirs du stade nantais. Alors que la famille Kita a décidé de ne pas être présente à cette rencontre, sachant que leur sécurité n'était pas assurée, ces grosses tensions montrent le ras-le-bol des supporters nantais par rapport à cette saison qui va ramener Nantes pour la troisième fois de son histoire en L2...

La décision est tombée sous les coups de 22 heures, l'arbitre de la rencontre a décidé de ne pas faire reprendre le match devant l'insécurité qui règne à la Beaujoire. Ce sera très certainement un match perdu pour le FC Nantes et une grosse amende avec du huis clos pour la saison prochaine.