Brésil : Neymar à 24h de la fin de sa carrière ?

Ce lundi, Carlo Ancelotti donnera sa liste de joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026. La presse brésilienne s’enflamme depuis quelques jours. En cause, le retour potentiel de Neymar trois ans après sa dernière sélection.

Les regards seront braqués sur Carlo Ancelotti ce lundi 18 mai. Le sélectionneur du Brésil donnera sa liste en vue de la Coupe du monde 2026 qui débutera le 11 juin prochain. Un nom est sur toutes les lèvres en Amérique du Sud, celui de Neymar. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain n’est plus apparu avec le maillot de la Seleçao depuis trois ans. Selon ESPN Brazil, le joueur de Santos s’apprête à faire son grand retour, profitant notamment des absences longue durée de Rodrygo et Estevao.

Au sein d’un secteur offensif un peu à la peine ces derniers mois, l’ancien Barcelonais a su faire revenir son nom dans la tête de Carlo Ancelotti. Une information également confirmée par le journaliste brésilien, Lucas Musetti Perazolli. « La CBF a contacté le Peixe pour obtenir des informations sur le numéro 10. Une source a déclaré à UOL : « À 100 %. Vous pouvez en être sûr (qu'il sera sélectionné) ». Une autre source a préféré rester prudente : « Les chances sont énormes » L'entourage de Neymar affirme que le joueur n'est pas au courant et attend lundi avec impatience, » écrit la presse brésilienne.

Neymar ne jouera plus avant le mondial

L’autre information de ce dimanche, est qu’en cas de sélection avec le Brésil, le joueur de 34 ans ne jouera plus en club jusqu’au coup d’envoi du mondial. Ce dimanche Santos reçoit Coritiba, une rencontre qui pourrait donc être la dernière de l’ancien Parisien avant quelques semaines. Pour rappel, la Seleçao est dans le groupe C de la prochaine Coupe du monde. En match d’ouverture, la nation cinq fois championne du monde défiera le Maroc avant de jouer contre Haïti et l’Ecosse. Concernant la présence du meilleur buteur de la sélection, il faudra patienter jusqu’à lundi et l’annonce officielle de la liste.

S'il devait être absent de la liste, Neymar prendrait alors inévitablement la décision de raccrocher les crampons avec la Seleçao. Son avenir en club a de grandes chances d'être toujours du côté de Santos la saison prochaine, et il pourrait négocier avec la CBF la possibilité de faire un match d'adieu avec la sélection à l'automne.