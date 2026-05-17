Liga : Vinicius sauve le Real, dernière réussie pour Griezmann

37e journée de Liga :

Stade Ramón Sánchez Pizjuán.

FC Séville - Real Madrid : 0-1.

But : Vinicius (15e) pour le Real Madrid.

Avec Mbappé titulaire, le Real a dominé le FC Séville grâce à un but du Brésilien Vinicius. Pas de quoi faire la fête pour autant pour les Merengues, qui ont perdu le titre de champion d’Espagne face au Barça lors du Clasico la semaine passée.

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L'Atlético gagne pour la der de Griezmann

Dans les autres matchs du multiplex, l’Atlético a dominé Gérone (1-0) pour la dernière d’Antoine Griezmann au Metropolitano. L’Atléti (4e) est assuré de disputer la Ligue des Champions, comme le Barça (1er), le Real (2e), Villarreal (3e) et le Betis Séville (5e).

Dans la lutte pour le maintien, le Levante de Luis Castro, ancien coach de Nantes, a fait la bonne affaire en battant Majorque (2-0). Levante sort de la zone rouge en montant à la 15e place de la Liga, alors que Gérone (18e) et Majorque (19e) sont donc relégables avec deux et trois points de retard sur Elche (17e), Osasuna (16e) et Levante (15e).