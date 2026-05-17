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Liga : Vinicius sauve le Real, dernière réussie pour Griezmann

Liga17 mai , 20:55
parAlexis Rose
0
37e journée de Liga :
Stade Ramón Sánchez Pizjuán.
FC Séville - Real Madrid : 0-1.
But : Vinicius (15e) pour le Real Madrid.
Avec Mbappé titulaire, le Real a dominé le FC Séville grâce à un but du Brésilien Vinicius. Pas de quoi faire la fête pour autant pour les Merengues, qui ont perdu le titre de champion d’Espagne face au Barça lors du Clasico la semaine passée.

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Dans les autres matchs du multiplex, l’Atlético a dominé Gérone (1-0) pour la dernière d’Antoine Griezmann au Metropolitano. L’Atléti (4e) est assuré de disputer la Ligue des Champions, comme le Barça (1er), le Real (2e), Villarreal (3e) et le Betis Séville (5e).
Dans la lutte pour le maintien, le Levante de Luis Castro, ancien coach de Nantes, a fait la bonne affaire en battant Majorque (2-0). Levante sort de la zone rouge en montant à la 15e place de la Liga, alors que Gérone (18e) et Majorque (19e) sont donc relégables avec deux et trois points de retard sur Elche (17e), Osasuna (16e) et Levante (15e).
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Ce soir c est .....FÊTE !!!!😍😍😍😍😍😍

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Un match a plusieurs millions !!! La c3 ou la coupe a guignol ou rien !!!super suspense ce soir a marseille le meilleur match de la soirée

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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