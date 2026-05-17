L'ASM envoie un message à l'Europe, 100 ME de bénéfice visés

En difficulté avec ses comptes depuis quelques années, l’AS Monaco a besoin de vendre et l’été 2026 sera celui de la grande braderie. Le club du Rocher veut dégager une plus-value de 100 millions d’euros à la fin de l’été.

L’AS Monaco s’apprête à remplir les caisses cet été. Après une saison délicate marquée par le départ de l'entraîneur Adi Hütter, le club du Rocher pourrait ne pas être européen la saison prochaine. Septième de Ligue 1 avant l’ultime journée ce dimanche soir, l’ ASM n’a plus son destin entre ses mains et attendra également le résultat de la finale de la Coupe de France pour y voir un peu plus clair. Mais dans le sud de la France, Monaco s’attend à plusieurs départs majeurs cet été. Si depuis quelques saisons, le club de la Principauté a besoin de faire rentrer de l’argent dans les caisses, la situation des droits TV accélère le processus et creuse un peu plus le trou. Mais l’ASM peut compter sur ses actifs joueurs pour renflouer les caisses en sacrifiant la compétitivité.

Monaco va tout brader

Ce dimanche le journal L’Équipe évoque le futur marché des transferts du côté du Rocher. Le calcul est simple : Monaco affiche l’ambition d’une balance des transferts positive de plus de 100 millions d’euros à la fin du mercato estival. Après une bonne saison en Ligue 1 , Folarin Balogun a su faire remonter sa cote. Le buteur américain est courtisé par de nombreux clubs en Premier League, il est donc sur le départ, tout comme Lamine Camara (Newcastle, Liverpool) et Maghnes Akliouche (PSG, Liverpool, Manchester City), rapporte le quotidien sportif français.

Cependant, ces trois éléments seront de la partie lors de la prochaine Coupe du monde qui débute le 11 juin prochain. Le mercato va donc se décanter plus tard que prévu et de bonnes performances en sélection peuvent faire grimper la valeur d’un joueur sur le marché. Un retard qui pourrait obliger l'ASM à vendre en masse. « Tout le monde ou presque sera sur le marché, a fortiori si cette période de transferts, ralentie par la tenue de la Coupe du monde, met du temps à se décanter, » écrit le quotidien sportif. Monaco s’apprête donc à une refonte complète de son effectif avec des coûts abaissés. Cela sera également accentué en cas de non-qualification pour une coupe d’Europe.