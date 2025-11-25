L'OL plus faible mais plus soudé que jamais

L'OL vit une saison assez atypique, avec des moyens largement revus à la baisse. Le club rhodanien doit donc s'appuyer sur des jeunes joueurs pour remonter la pente.

Si l' OL montre des belles choses en Ligue 1 et en Ligue Europa, le club doit néanmoins faire avec les moyens du bord. Les finances sont dans le rouge et beaucoup de joueurs phares ont quitté le navire ces derniers mois. Paulo Fonseca n'a pas la tâche facile pour mener à bien ses projets dans le Rhône. Heureusement pour lui, le Portugais peut jouir d'un centre de formation avec des joueurs de très grande qualité. Mais encore faudra-t-il du temps pour les acclimater au niveau professionnel. A Auxerre le week-end passé en Ligue 1, des profils étaient d'ailleurs totalement inconnus de beaucoup de fans du football français.

L'OL ne veut pas trop se plaindre

Comme rappelé ces dernières heures par Le Progrès, dans le groupe présent en Bourgogne, pas moins de 10 joueurs étaient pensionnaires du centre de formation ou l'ont fréquenté : Lassine Diarra, Khalis Merah, Mathys De Carvalho, Téo Barisic, Tiago Gonçalves, Fallou Fall, Enzo Molebe, Adil Hamdani, Alejandro Gomes Rodriguez et Corentin Tolisso. L'entraineur adjoint de l'OL, Jorge Maciel, sait que la situation est complexe mais se montre en tout cas ravi de l'état d'esprit général :

« C’est important parce que lorsque l’on dit que l’on est un club aligné, ce n’est pas que pour l’équipe pro. Car ce n’est pas un moment facile pour la réserve, qui se retrouve avec quatre ou cinq titulaires en moins. Mais l’esprit de club est là, focalisé sur les pros. L’intégration des jeunes est très importante pour la vitalité d’un club. Et ils peuvent profiter des circonstances ».

Lire aussi OL : Walid Acherchour sacre Lyon pire attaque de Ligue 1

Cet hiver lors du marché des transferts, l'OL devra une nouvelle fois faire attention à ses dépenses. Il faudra faire avec les forces en présence, même si l'effectif de Paulo Fonseca devrait quand même avoir la bonne surprise de l'arrivée d'un joueur comme Endrick.