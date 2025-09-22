L'OL perd un atout majeur en Europa League

ICONSPORT_271163_0329
Quart de finaliste de la précédente édition de l'Europa League, l'Olympique Lyonnais entame jeudi aux Pays-Bas la campagne 2025-2026. Un match que va manquer un joueur essentiel de l'OL, Corentin Tolisso.
L'élimination face à Manchester United la saison passée a laissé un goût très amer dans la bouche des supporters lyonnais, le scénario du match à Old Trafford étant très traumatisant. Mais, les effets de cette défaite face aux Red Devils vont se faire encore ressentir cette saison. En effet, Corentin Tolisso, expulsé à la 89e minute du match en Angleterre après avoir pris un deuxième avertissement sur une faute peu évidente, ce qui avait déjà coûté cher à son équipe, va subir une double peine puisqu'il avait hérité d'un match automatique de suspension. Et comme cette peine n'avait pas été purgée la saison passée, elle le sera à l'occasion du premier match d'Europa League, ce jeudi soir contre Utrecht. Un sale coup pour l'OL.

Paulo Fonseca devra donc se passer de son capitaine et probablement meilleur joueur du début de saison pour ce match en déplacement. Un gros coup dur pour l'Olympique Lyonnais qui a fait de l'Europa League un vrai objectif, l'OL ayant souvent brillé dans cette compétition, même si l'effectif rhodanien n'est pas totalement taillé pour tenir la cadence imposée par cette compétition. Pour Corentin Tolisso, qui espère toujours secrètement retrouver l'équipe de France, même si Didier Deschamps l'a oublié depuis longtemps pour le plus grande colère des supporters de l'OL, cette absence pour le match contre Utrecht est forcément un crève-cœur. L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais va donc devoir trouver une solution pour ce match face à une formation néerlandaise actuellement huitième au classement des Pays-Bas et qui croit fermement en ses chances de battre l'OL. Sans Corentin Tolisso cela sera forcément un peu plus facile, même si Fofana et ses coéquipiers n'ont peur de personne cette saison.
C. Tolisso

C. Tolisso

FranceFrance Âge 31 Milieu

Coupe de France

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs5
Buts2
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

OM-PSG : Vincent Duluc scandalisé que la LFP saborde le Ballon d'Or

Tout à fait, moi le ballon d'or j'en ai rien à taper, je prefere regarder un match

OM-PSG : Vincent Duluc scandalisé que la LFP saborde le Ballon d'Or

Je prefere regarder un match de foot que la remise du ballon d'or que je ne regarderais pas.

L'OL perd un atout majeur en Europa League

"va donc devoir trouver une solution pour ce match face à une formation néerlandaise ... " la solution est toute faite .. morton tessman sulc au milieu

Tous avec l'OM, la Ligue 1 s'unit contre le PSG

À leur place, je ne me présente pas. 3 points perdus sur tapis vert ne devraient pas leur faire mal.

OM-PSG : L’Equipe provoque un gros scandale à Marseille

Tourne, vire, il n'y a rien a faire, un lyonnais qu'il soit soi-disant journaliste ou simple lyonnix, ca restera toujours une grosse merde !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
Monaco
1254016137
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
Lens
95302385
7
Rennes
85221-178
8
O. Marseille
64202594
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

