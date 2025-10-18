L'OL perd, Paulo Fonseca se fait démonter

La défaite de l'OL ce samedi à Nice (3-2) est un vrai faux pas pour Lyon qui enchaîne deux revers consécutifs en Ligue 1. Paulo Fonseca n'échappe pas aux critiques en raison de ses choix tactiques face au Gym.

L' Olympique Lyonnais pouvait s'installer en tête du classement de Ligue 1 en attendant de savoir ce que l'OM ferait plus tard dans la soirée, mais Nice a mis un terme aux espoirs rhodaniens de regarder la L1 de haut. Dans un match où les événements furent nombreux, certains joueurs lyonnais sont passés totalement à travers. Et c'est peu dire que les décisions prisent par l'entraîneur portugais ont clairement énervé les supporters. Sur les réseaux sociaux, essentiellement X (anciennement Twitter), Paulo Fonseca a été la cible des critiques très virulentes après cette défaite qui pourrait envoyer l'OL en dehors des places européennes si Monaco et Lens s'imposent.

L'OL pourrait dégringoler au classement de L1

Se présentant comme fan de football, fan et actionnaire de l’Olympique Lyonnais et avocat de formation, Malekao estime que Paulo Fonseca doit assumer sa responsabilité dans ce résultat négatif : « Faiblesse de certaines individualités affligeante, de remplaçants qui ont joué mais également de certains titulaires avec une équipe de l’OL peu agressive dans les deux surfaces, ce qui tranche avec le début de saison. Ce match a été sacrifié par le staff, c’est risible ». Mais certains supporters vont nettement plus loin dans l'attaque contre l'entraîneur lyonnais. « Comme je l’ai déjà expliqué, certains joueurs de l’Olympique Lyonnais se comportent comme des clowns et ne montrent aucun respect pour l’emblème de ce grand club. Quant à l'entraîneur Fonseca, son échec est flagrant : il doit partir avant qu’il ne soit trop tard », réclame @LYON_KSA966. Pour Le Team OL, là aussi le coach de l'Olympique Lyonnais n'a aucune circonstance atténuante : « Même réflexion pour moi, Fonseca n’a aucun poids sur le match. Uniquement des changements prévus pour la rotation. Il est strictement incapable de créer un choc sur l’équipe. Satriano a fini rôti et sans impact, Ghezzal apport toujours très moyen. Il y avait la place pour AGR »

Strasbourg arrive à Lyon, attention danger

Avec la réception dimanche prochain au Groupama Stadium de Strasbourg, qui est actuellement en pleine forme, l'Olympique Lyonnais pourrait perdre très gros dans la course aux places européennes, et surtout au podium. Après un excellent début de la saison, l'OL peut donc rentrer dans le rang, et cela sera probablement plus la faute à un effectif plombé par la gestion Textor qu'à celle de Paulo Fonseca.