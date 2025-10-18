ICONSPORT_265247_0123 (1)
Paulo Fonseca

L'OL perd, Paulo Fonseca se fait démonter

OL18 oct. , 19:40
parClaude Dautel
10
La défaite de l'OL ce samedi à Nice (3-2) est un vrai faux pas pour Lyon qui enchaîne deux revers consécutifs en Ligue 1. Paulo Fonseca n'échappe pas aux critiques en raison de ses choix tactiques face au Gym.
L'Olympique Lyonnais pouvait s'installer en tête du classement de Ligue 1 en attendant de savoir ce que l'OM ferait plus tard dans la soirée, mais Nice a mis un terme aux espoirs rhodaniens de regarder la L1 de haut. Dans un match où les événements furent nombreux, certains joueurs lyonnais sont passés totalement à travers. Et c'est peu dire que les décisions prisent par l'entraîneur portugais ont clairement énervé les supporters. Sur les réseaux sociaux, essentiellement X (anciennement Twitter), Paulo Fonseca a été la cible des critiques très virulentes après cette défaite qui pourrait envoyer l'OL en dehors des places européennes si Monaco et Lens s'imposent.

L'OL pourrait dégringoler au classement de L1

Se présentant comme fan de football, fan et actionnaire de l’Olympique Lyonnais et avocat de formation, Malekao estime que Paulo Fonseca doit assumer sa responsabilité dans ce résultat négatif : « Faiblesse de certaines individualités affligeante, de remplaçants qui ont joué mais également de certains titulaires avec une équipe de l’OL peu agressive dans les deux surfaces, ce qui tranche avec le début de saison. Ce match a été sacrifié par le staff, c’est risible ». Mais certains supporters vont nettement plus loin dans l'attaque contre l'entraîneur lyonnais. « Comme je l’ai déjà expliqué, certains joueurs de l’Olympique Lyonnais se comportent comme des clowns et ne montrent aucun respect pour l’emblème de ce grand club. Quant à l'entraîneur Fonseca, son échec est flagrant : il doit partir avant qu’il ne soit trop tard », réclame @LYON_KSA966. Pour Le Team OL, là aussi le coach de l'Olympique Lyonnais n'a aucune circonstance atténuante : « Même réflexion pour moi, Fonseca n’a aucun poids sur le match. Uniquement des changements prévus pour la rotation. Il est strictement incapable de créer un choc sur l’équipe. Satriano a fini rôti et sans impact, Ghezzal apport toujours très moyen. Il y avait la place pour AGR »

Strasbourg arrive à Lyon, attention danger

Avec la réception dimanche prochain au Groupama Stadium de Strasbourg, qui est actuellement en pleine forme, l'Olympique Lyonnais pourrait perdre très gros dans la course aux places européennes, et surtout au podium. Après un excellent début de la saison, l'OL peut donc rentrer dans le rang, et cela sera probablement plus la faute à un effectif plombé par la gestion Textor qu'à celle de Paulo Fonseca.
Olympique Lyonnais

Olympique Lyonnais

Ligue 1 #4
D
D
V
V
V
Ligue 1
Ligue 1
Matchs8
V
Victoire5
M
Match nul0
D
Défaite3
Buts Marqués11
Buts Encaissés8

Matchs Récents


18 octobre 2025 à 17:00
Ligue 1
NiceNice
3
2
Match terminé
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
05 octobre 2025 à 15:00
Ligue 1
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
1
2
Match terminé
ToulouseToulouse

Meilleurs Joueurs


M. Fofana
11.

M. Fofana

BELBEL Âge 20 Attaquant
Matchs7
Buts2
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
C. Tolisso
8.

C. Tolisso

FRAFRA Âge 31 Milieu
Matchs7
Buts2
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
10
le paris fc officialise la signature de maxime lopez frere lopez 380475
Paris FC

L’OM piqué, les Marseillais préfèrent Paris

ICONSPORT_273988_0219
OGC Nice

« Daech daech on t’enc... » : L’arbitre de Nice-OL s’excuse

un effectif tout neuf l etrange annonce de bordeaux irles 395218
Bordeaux

N2 : Bordeaux balaie le leader et remonte vers la tête

ICONSPORT_274036_0186
Ligue 1

L1 : Angers prive Monaco de podium

21:40
L’OM piqué, les Marseillais préfèrent Paris
21:35
« Daech daech on t’enc... » : L’arbitre de Nice-OL s’excuse
21:26
N2 : Bordeaux balaie le leader et remonte vers la tête
20:55
L1 : Angers prive Monaco de podium
20:55
L1 : Programme TV et résultats de la 8e journée
20:42
Ang : Arsenal répond à Manchester City
20:36
All : Le Bayern Munich gagne le Klassiker et s'envole
20:30
OL : Le point faible de Lyon viré de force du terrain
20:11
OM - Le Havre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

OM - Le Havre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Lool le peno + rouge pour bien aider l'OM qui se faissit mener....si avec tout ca l'OM n'est pas champion...😂

OM - Le Havre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

En direct je te te rejoins

OM - Le Havre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Les 1ers ralentis je vois la main dedans. Et les derniers je la vois dehors....

OM - Le Havre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

La double est dur a justifier, j'ai pas revu le multi angle, donc là comme ça, c'est compliqué comme décision pour moi

OM - Le Havre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Perso il n'y a pas pénalty la main est sur la ligne. Par contre le rouge me parait logique. A revoir l'action...

