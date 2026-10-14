L’OL part avec un gros handicap contre Pierre Sage

L’OL part avec un gros handicap contre Pierre Sage

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parEric Bethsy
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Adversaire de l’Olympique Lyonnais jeudi en Ligue Europa, Pierre Sage revient au Groupama Stadium avec confiance. Le manager de Crystal Palace a l’avantage de bien connaître les Gones qu’il suit attentivement depuis son départ l’année dernière.
Compte tenu de ses débuts mitigés en Angleterre, Pierre Sage aurait bien besoin d’un bon parcours en Ligue Europa. Et tant pis si cela passe par une victoire au Groupama Stadium jeudi soir. Le manager de Crystal Palace mettra ses sentiments de côté l’espace de 90 minutes. Pour l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais, la tâche ne sera pas si compliquée après de précédentes retrouvailles la saison dernière.
« J'y suis retourné deux fois avec Lens, donc je l'aborde avec plus de distance d'un point de vue émotionnel, a tempéré Pierre Sage dans un entretien accordé à l’AFP. Malgré tout, ça reste toujours particulier pour moi, je me considère encore tellement Lyonnais dans ma tête. On n'a pas l'impression de jouer contre des adversaires, mais contre des gens qu'on connaît. » Ce paramètre représente d’ailleurs un sérieux avantage pour le technicien. En tant qu’amoureux de l’Olympique Lyonnais, l’entraîneur licencié par l’ancien président John Textor en janvier 2025 suit attentivement les matchs des Gones.

Pierre Sage suit l'OL

« Comment je prépare le match ? Honnêtement, comme les autres. On a peut-être une meilleure connaissance de cette équipe parce que, mine de rien, on la suit, a reconnu le coach des Eagles en incluant les membres de son staff technique. Depuis qu'on est partis, il y a presque deux ans, beaucoup de choses ont changé mais le club reste le club. C'est les supporters, la ville, tout ça. » L’Olympique Lyonnais aura donc affaire à un adversaire qui connaît parfaitement ses forces et surtout ses faiblesses notamment aperçues lors de la défaite à Lens (2-1) vendredi dernier.

Europa League

15 octobre 2026 à 18:45
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Derniers commentaires

L’OL part avec un gros handicap contre Pierre Sage

Vivement qu'il revienne pour de bon à la maison.

Manchester City - PSG : Les compos (21h sur Canal+)

Habituellement je suis contre le psg en L1 mais favorable en LdC. Mais un but de cherki ce soir pour me ferais quand même très plaisir. Que le meilleur gagne et j'attends de voir un grand match.

Manchester City - PSG : Les compos (21h sur Canal+)

il a le droit d'être pour city, ne t'en déplaise. Même si personnellement je préfère les gens pour un club (city) que contre un club (psg). Je pense que sergio est hélas plus anti psg que pro city.

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