L'OL s'écroulera sans un gros mercato

L’Olympique Lyonnais a retrouvé le goût de la victoire ce vendredi soir face à Angers. Les hommes de Paulo Fonseca se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0). Désormais, le club rhodanien compte 12 points en cinq journées. Mais certains observateurs pensent que l'OL va vite toucher ses limites.

L’OL a repris du poil de la bête. Ce vendredi soir, le septuple champion de France s’est imposé à domicile face à Angers. Une semaine après la défaite à Rennes (3-1), le club rhodanien relance la machine et s’offre une quatrième victoire en cinq journées de Ligue 1. Désormais, l’ OL va entrer dans une nouvelle phase. Les hommes de Paulo Fonseca vont entamer leur campagne d’Europa League avec un déplacement aux Pays-Bas. Il faudra donc jongler entre championnat et Coupe d’Europe. Pour certains observateurs, l’effectif est trop juste pour jouer sur les deux tableaux.

Un banc trop maigre à l’OL ?

Dans l’After Foot sur RMC, Florent Gautreau s’est exprimé sur la performance de l’OL face au SCO. Le journaliste pense que le banc lyonnais sera insuffisant cette saison. « C’est ça qui est le plus inquiétant. Tu t’en sors, tu joues tes premiers matchs à fond. Il y a une énergie depuis le début dans cette équipe. C’est vrai qu’il y a une intensité. Ils font tous beaucoup d’efforts, on sent que l'entraîneur (Fonseca) va compter sur ce onze-là. Il fait tardivement entrer les joueurs qu’il a, car il n’a pas grand-chose sur le banc. Et tu vas avoir la Coupe d’Europe qui se rajoute à ça. Ce match n’est pas inquiétant car ils en sortent vainqueurs, ils ont plus d’occasions. Mais objectivement cette saison, ils ne vont pas s’en sortir comme ça, physiquement avec ce banc de touche, ça va être compliqué, » explique-t-il. Pour rappel, Paulo Fonseca a été privé de Tyler Morton, suspendu ce vendredi soir. Le technicien portugais pourra compter sur le retour de Ernest Nuamah plus tard dans la saison. Le joueur a été opéré en avril dernier des ligaments croisés. Même situation pour Orel Mangala. Deux joueurs qui pourront étoffer l’effectif une fois de retour.