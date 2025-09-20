ICONSPORT_271163_0315

L'OL s'écroulera sans un gros mercato

OL20 sept. , 12:20
parNathan Hanini
L’Olympique Lyonnais a retrouvé le goût de la victoire ce vendredi soir face à Angers. Les hommes de Paulo Fonseca se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0). Désormais, le club rhodanien compte 12 points en cinq journées. Mais certains observateurs pensent que l'OL va vite toucher ses limites.
L’OL a repris du poil de la bête. Ce vendredi soir, le septuple champion de France s’est imposé à domicile face à Angers. Une semaine après la défaite à Rennes (3-1), le club rhodanien relance la machine et s’offre une quatrième victoire en cinq journées de Ligue 1. Désormais, l’OL va entrer dans une nouvelle phase. Les hommes de Paulo Fonseca vont entamer leur campagne d’Europa League avec un déplacement aux Pays-Bas. Il faudra donc jongler entre championnat et Coupe d’Europe. Pour certains observateurs, l’effectif est trop juste pour jouer sur les deux tableaux.

Un banc trop maigre à l’OL ?

Dans l’After Foot sur RMC, Florent Gautreau s’est exprimé sur la performance de l’OL face au SCO. Le journaliste pense que le banc lyonnais sera insuffisant cette saison. « C’est ça qui est le plus inquiétant. Tu t’en sors, tu joues tes premiers matchs à fond. Il y a une énergie depuis le début dans cette équipe. C’est vrai qu’il y a une intensité. Ils font tous beaucoup d’efforts, on sent que l'entraîneur (Fonseca) va compter sur ce onze-là.  Il fait tardivement entrer les joueurs qu’il a, car il n’a pas grand-chose sur le banc. Et tu vas avoir la Coupe d’Europe qui se rajoute à ça. Ce match n’est pas inquiétant car ils en sortent vainqueurs, ils ont plus d’occasions. Mais objectivement cette saison, ils ne vont pas s’en sortir comme ça, physiquement avec ce banc de touche, ça va être compliqué, » explique-t-il. Pour rappel, Paulo Fonseca a été privé de Tyler Morton, suspendu ce vendredi soir. Le technicien portugais pourra compter sur le retour de Ernest Nuamah plus tard dans la saison. Le joueur a été opéré en avril dernier des ligaments croisés. Même situation pour Orel Mangala. Deux joueurs qui pourront étoffer l’effectif une fois de retour. 
Articles Recommandés
ICONSPORT_270673_0066
Rennes

Rennes : Quentin Merlin s'en fout

ICONSPORT_271163_0162
Ligue 1

Ligue 1 : Les arbitres reçoivent une consigne sans pitié

ICONSPORT_267306_0027
OM

« Le foot du PSG est l'un de mes préférés » : Fan de l'OM il craque

fcgb gerard lopez a sali bruno irles par ici la sortie irles 1 392504
Bordeaux

Bordeaux : Bruno Irlès viré, il exige un changement immédiat

Fil Info

15:00
Rennes : Quentin Merlin s'en fout
14:30
Ligue 1 : Les arbitres reçoivent une consigne sans pitié
14:00
« Le foot du PSG est l'un de mes préférés » : Fan de l'OM il craque
13:40
Bordeaux : Bruno Irlès viré, il exige un changement immédiat
13:20
OL : Paulo Fonseca a pris une décision magique
13:00
Le PSG plus populaire que l'OM, la Chaîne L'Equipe s'enflamme
12:40
L'entraîneur du Paris FC viré ? Il n'a même pas peur
12:00
Le PSG va payer 500 millions pour un projet historique
11:30
Ballon d’Or : Il vote Yamal, un journaliste français s’explique

Derniers commentaires

OM-PSG : Un arbitrage pro-Paris fait paniquer Marseille

C est un veritable supporter Parisien avec son compte fake 🤣 Collé sur nos articles et jamais sur les siens

OM-PSG : Un arbitrage pro-Paris fait paniquer Marseille

Ohh l handicape qui s est plaint ? En + d etre favorisé, tu veux qu ils se plaignent L an dernier, on s est presque + fait voler que l annee de Bielsa donc va vite chez l ophtalmo

L'OL s'écroulera sans un gros mercato

Oui il y a évidemment une grosse crainte avec les matchs tous les 3 jours qui vont arriver, seul les plus jeunes ou les plus naïfs peuvent penser qu'on puisse faire une saison complète avec seulement 13 "vrais" bon joueurs de ligue 1. Mais l'avantage c'est que nos dirigeants le savent aussi et qu'il y aura forcément du renfort en janvier. Il faut donc se serrer les coudes jusqu'au mercato de janvier et espérer qu'on ne soit pas totalement largué à ce moment-là de la saison. Pour l'instant c'est plutôt bien parti mais il reste encore de très nombreux matchs.

OM-PSG : Un arbitrage pro-Paris fait paniquer Marseille

Sans ton Qatar t'etais RIEN 🤣

OM-PSG : Un arbitrage pro-Paris fait paniquer Marseille

Dans le genre n'importe quoi...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
O. Lyonnais
125401473
3
LOSC Lille
1043108135
4
Monaco
94301385
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
55122-134
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading