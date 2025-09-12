L'OL ne lâche pas Noah Nartey au mercato

Après un été sous le coup de l’austérité, l’Olympique Lyonnais tente de flairer des opportunités intéressantes. Le septuple champion de France a dans le viseur un jeune danois. Après un refus de Brøndby cet été, le club rhodanien a de grandes chances de revenir à la charge cet hiver pour le milieu de terrain.

Un début de saison quasiment parfait pour l’ Olympique Lyonnais en Ligue 1. La formation de Paulo Fonseca a su enchaîner trois victoires en autant de matchs, le tout sans concéder le moindre but. L’OL est désormais deuxième du championnat après la trêve internationale et va tenter de conserver cette dynamique. Le club est passé du tout au tout cet été. Proche de la mort, le septuple champion de France a entamé une reconstruction. Avec un mercato bien senti, l’OL a su se construire un effectif compétitif à moindre coût. Sur le marché estival, la formation de Paulo Fonseca avait ciblé plusieurs profils notamment au milieu de terrain. Des profils qui ne sont pas oubliés pour cet hiver.

L’OL veut étoffer son milieu de terrain

Dans une information dévoilée par le média Tipsbladet, relayée par le compte Nordisk Football, l’Olympique Lyonnais a tenté de recruter le jeune Noah Nartey. Le milieu de terrain de 19 ans évolue du côté de Brøndby au Danemark. L’international U21 danois (six sélections) a été approché par la direction lyonnaise cet été. Tipsbladet explique qu’une offre de sept millions d’euros a été faite par le club rhodanien. Une proposition refusée par son club qui souhaite le conserver. En fin de contrat en 2027, le milieu de terrain box to box sera courtisé dans les mois à venir. Son club a tenté de renégocier son contrat afin de le prolonger précise le média danois. Le natif de Bagsværd a déjà joué 13 matchs depuis le début de saison. Il était notamment titulaire avec Brøndby lors du barrage de Conférence League face au Racing club de Strasbourg à la fin du mois d’août. L’OL ne lâchera sûrement pas ce dossier. Paulo Fonseca a besoin d’étoffer son effectif à cause de l'enchaînement des matchs. Lyon aura encore le mercato hivernal en janvier pour retenter sa chance.