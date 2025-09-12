L'OL ne lâche pas Noah Nartey au mercato

Après un été sous le coup de l’austérité, l’Olympique
Lyonnais tente de flairer des opportunités intéressantes. Le septuple champion
de France a dans le viseur un jeune danois. Après un refus de Brøndby cet été,
le club rhodanien a de grandes chances de revenir à la charge cet hiver pour le
milieu de terrain.
Un début de saison quasiment parfait pour l’Olympique
Lyonnais
en Ligue 1. La formation de Paulo Fonseca a su enchaîner trois
victoires en autant de matchs, le tout sans concéder le moindre but. L’OL est
désormais deuxième du championnat après la trêve internationale et va tenter de
conserver cette dynamique. Le club est passé du tout au tout cet été. Proche de
la mort, le septuple champion de France a entamé une reconstruction. Avec un
mercato bien senti, l’OL a su se construire un effectif compétitif à moindre
coût. Sur le marché estival, la formation de Paulo Fonseca avait ciblé
plusieurs profils notamment au milieu de terrain. Des profils qui ne sont pas
oubliés pour cet hiver.
L’OL veut étoffer son milieu de terrain
Dans une information dévoilée par le média Tipsbladet,
relayée par le compte Nordisk Football, l’Olympique Lyonnais a tenté de
recruter le jeune Noah Nartey. Le milieu de terrain de 19 ans évolue du côté de
Brøndby au Danemark. L’international U21 danois (six sélections) a été
approché par la direction lyonnaise cet été. Tipsbladet explique qu’une offre
de sept millions d’euros a été faite par le club rhodanien. Une proposition
refusée par son club qui souhaite le conserver. En fin de contrat en 2027, le
milieu de terrain box to box sera courtisé dans les mois à venir. Son club a tenté de renégocier son contrat afin de le prolonger précise le média danois. Le natif de
Bagsværd a déjà joué 13 matchs depuis le début de saison. Il était notamment
titulaire avec Brøndby lors du barrage de Conférence League face au Racing club
de Strasbourg à la fin du mois d’août. L’OL ne lâchera sûrement pas ce dossier.
Paulo Fonseca a besoin d’étoffer son effectif à cause de l'enchaînement des
matchs. Lyon aura encore le mercato hivernal en janvier pour retenter sa
chance.