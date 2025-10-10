ICONSPORT_268698_0292
L'OL n'a pas peur de l'OM et le crie haut et fort

OL10 oct. , 13:00
parClaude Dautel
L'Olympique Lyonnais n'est qu'à un point du PSG, et l'OL est à hauteur de l'OM et de Strasbourg au classement de Ligue 1. Une belle performance pour une formation que l'on n'attendait pas là. Et ce n'est pas fini selon Paulo Fonseca.
Lorsque la DNCG a décidé de ne pas sanctionner l'Olympique Lyonnais suite à la reprise du club par Michele Kang, ils étaient rare ceux qui au sein des supporters de l'OL pensaient que leur club serait tout proche du Paris Saint-Germain après un quart du championnat. Lyon avait un bel effectif, mais après le départ d'Alexandre Lacazette et de Georges Mikautadze, le club rhodanien paraissait devoir se contenter de jouer les seconds rôles. Alors, à force d'enchaîner les bonnes performances en Ligue 1 et en Europa League, l'Olympique Lyonnais se découvre des ambitions. Et s'il ne veut pas tirer des plans sur la comète, Paulo Fonseca a reconnu lors du Portugal Football Summit, que l'OL n'avait pas à rougir de la comparaison avec ses concurrents.

Paulo Fonseca a le moral et l'OL aussi

Pour le successeur de Pierre Sage, même s'il ne faut pas que l'Olympique Lyonnais se voit trop beau compte tenu de son banc un peu léger, il y a tout de même de quoi espérer une saison qui va faire le bonheur des fans de l'OL. « Je pense qu’il est encore prématuré de fixer des objectifs clairs alors que nous sommes dans une année zéro. Mais je crois que nous pouvons rivaliser avec des équipes comme Marseille, Strasbourg, Rennes, Lens ou Monaco pour une place européenne », a prévenu Paulo Fonseca. Avec la réception au Groupama Stadium de Strasbourg le 26 octobre et du Paris Saint-Germain le 9 novembre, l'Olympique Lyonnais en saura plus sur ses ambitions en Ligue 1, et si l'OL à la sauce Paulo Fonseca peut viser une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions. Ce serait un énorme exploit compte tenu des restrictions imposées par la DNCG.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading