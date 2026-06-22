L'OL le vire, il signe en D2 portugaise

Sept ans après son arrivée au centre de formation de l’OL, Bryan Meyo fait ses valises. L’international gabonais de 20 ans va s’engager avec un club de deuxième division au Portugal.

Avant-centre formé à l’Olympique Lyonnais, Bryan Meyo va quitter le club rhodanien cet été. Non-conservé après six ans passés au club, le joueur de 20 ans va tout de même réussir à se faire une place dans le football professionnel. Le média portugais Record nous apprend que l’attaquant lyonnais est sur le point de s’engager avec le SC Torreense, club de deuxième division au Portugal. Son passage à Lyon aura tout de même été remarquée dans les catégories de jeunes comme le souligne le site spécialisé Olympique et Lyonnais.

Meyo a notamment été capitaine des U19 lors de la saison 2023-2024, exercice durant lequel il avait claqué 14 buts en 24 matchs, des performances qui lui avaient permis de décrocher un contrat stagiaire. Bryan Meyo n’a toutefois pas confirmé les grandes attentes placées en lui les mois suivants, ce qui a obligé l’OL à mettre fin à l’aventure cet été. Dans un contexte différent, au sein de l’équipe première d’un club portugais de seconde division, le joueur formé à Lyon saura peut-être s’épanouir. Les supporters rhodaniens garderont en tout cas un oeil sur la progression de ce joueur prometteur.