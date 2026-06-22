OL ICONSPORT_286569_0180

L'OL le vire, il signe en D2 portugaise

OL22 juin , 16:00
parCorentin Facy
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Sept ans après son arrivée au centre de formation de l’OL, Bryan Meyo fait ses valises. L’international gabonais de 20 ans va s’engager avec un club de deuxième division au Portugal.
Avant-centre formé à l’Olympique Lyonnais, Bryan Meyo va quitter le club rhodanien cet été. Non-conservé après six ans passés au club, le joueur de 20 ans va tout de même réussir à se faire une place dans le football professionnel. Le média portugais Record nous apprend que l’attaquant lyonnais est sur le point de s’engager avec le SC Torreense, club de deuxième division au Portugal. Son passage à Lyon aura tout de même été remarquée dans les catégories de jeunes comme le souligne le site spécialisé Olympique et Lyonnais.
Meyo a notamment été capitaine des U19 lors de la saison 2023-2024, exercice durant lequel il avait claqué 14 buts en 24 matchs, des performances qui lui avaient permis de décrocher un contrat stagiaire. Bryan Meyo n’a toutefois pas confirmé les grandes attentes placées en lui les mois suivants, ce qui a obligé l’OL à mettre fin à l’aventure cet été. Dans un contexte différent, au sein de l’équipe première d’un club portugais de seconde division, le joueur formé à Lyon saura peut-être s’épanouir. Les supporters rhodaniens garderont en tout cas un oeil sur la progression de ce joueur prometteur.
Articles Recommandés
ahr0cdovl3jtyi5yzxv0zxjzlmnvbs9ybwqvcnnzl2nvbnrlbnqvdgfnonjldxrlcnmuy29tldiwmjy6bmv3c21sx0xztlhnuevnnuwxmvy6ms90ywc6cmv1dgvycy5jb20smjaynjpiaw5hcnlftflowe1qru01tdexvi1gsuxfrelnqudf
Mondial 2026

Allemagne : Schlotterbeck forfait pour le reste du Mondial

Mohamed Ouédraogo ICONSPORT_367717_0044
OL

OL : Mohamed Ouédraogo à Lyon, c'est bouillant

Kylian Mbappé a bien débuté son mondial
Kylian Mbappé

« Kyky remplaçant, c’est absurde », une légende soutient Mbappé

Younoussa ICONSPORT_366222_0089
FC Nantes

Nantes lance son mercato avec un milieu international

Fil Info

22 juin , 16:51
Allemagne : Schlotterbeck forfait pour le reste du Mondial
22 juin , 16:40
OL : Mohamed Ouédraogo à Lyon, c'est bouillant
22 juin , 16:20
« Kyky remplaçant, c’est absurde », une légende soutient Mbappé
22 juin , 15:50
Nantes lance son mercato avec un milieu international
22 juin , 15:30
Mondial 2025 : L'Iran laisse un mot émouvant dans les vestiaires
22 juin , 15:00
Malang Sarr à l'OM, la supercherie démasquée
22 juin , 14:30
France Pierron de retour mardi sur la chaîne L'Equipe ?
22 juin , 14:00
La FIFA refuse de décaler France-Irak malgré les menaces
22 juin , 13:30
Son départ est bouclé, l'ASSE perd sa star

Derniers commentaires

« Kyky remplaçant, c’est absurde », une légende soutient Mbappé

Si on gagne la coupe du monde cette année, je pense qu'il n'en sera clairement pas loin meme si je vois d'ici quelques parisiens pas objectif nous dirent le contraire...

L'OL le vire, il signe en D2 portugaise

Il va jouer la Ligue Europa il me semble. Le nom de ce club de L2 portugaise me disait quelque chose, ils ont gagné la Coupe du Portugal contre le Sporting, belle perf. Un club qui va peut être jouer la montée.

« Kyky remplaçant, c’est absurde », une légende soutient Mbappé

meilleur joueur de l'histoire du football français peut être pas mais des attaquants Français sans aucun doute

Achraf Hakimi sera jugé pour viol, la justice confirme

Lionel qui continue dans l'antisémitisme a chaque post. Dès que tu cites un mec faut qu'il soit juif ou de parents juifs, t'es un caricature de mec d'extrême gauche 😂🤣😂 Tu as pleins d'affaires de viols d'OQTF, tu veux pas les sortir comme exemples ? Ah bah non, là ça ne t'intéresse pas s'il est pas juif... Que Polanski soit condamnable, pas de soucis, je suis d'accord. Idem pour Epstein et tous ceux qui ont commis des viols en particulier sur des enfants, aucune clémence pour les violeurs... mais toi t'es juste un antisémite qui ne veut voir les choses qu'à travers les juifs

Real : Mbappé freine la prolongation de Vinicius

mais du coup tu gagnais rien avec marquinhos non plus mdr et plein d'autres

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading