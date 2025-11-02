ICONSPORT_275427_0144

L'OL l'avoue, Brest lui fait peur

OL02 nov. , 19:30
parNathan Hanini
Ce dimanche soir en clôture de la onzième journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais se déplace du côté de Francis le Blé pour défier Brest. Un déplacement qui ne réjouit pas les joueurs de Paulo Fonseca qui craignent une mauvaise surprise.
Cinquième du championnat, l’Olympique Lyonnais se déplace à Brest ce dimanche soir. Le club rhodanien a l’occasion de passer devant certains concurrents au classement et de faire la bonne opération du jour. Après un match fou face au Paris FC (3-3) plus tôt dans la semaine, le septuple champion de France doit redoubler de vigilance. L’OL doit retrouver de la solidité mais craint ce match du côté de Francis le Blé.

L’OL ne se déplace pas serein

Lyon n’a plus gagné du côté de Brest depuis le 28 décembre 2022 en Ligue 1. L’an passé, le club rhodanien s’était incliné 2-1. Une rencontre qui n’a pas laissé un bon souvenir à Moussa Niakhaté. Le défenseur de l’OL dévoile que le déplacement à le Blé est l’un des plus durs du championnat. « Il ne faut pas regarder le classement, il est trompeur. Ce serait une grosse erreur. Cette formation a toujours été difficile à manœuvrer. C'est l'un des déplacements les plus durs du championnat. Face au PSG la semaine passée, certes, ils perdent 3-0, mais ils peuvent revenir à 2-1 et ils les embêtent sur certains aspects du jeu. On doit les prendre au sérieux. Le match de l'an passé là-bas a été un de nos moins bons, mais parce qu'ils nous ont mis en délicatesse, » explique-t-il.
L’OL ne prend pas du tout à la légère le Stade Brestois. Les Bretons restent sur quatre matchs sans victoire en Ligue 1 et ils doivent retrouver de l’allant pour s’éloigner de la zone rouge rapidement avant la trêve. La formation d’Éric Roy reste cependant la 16e meilleure équipe à domicile cette saison avec une seule victoire en cinq matchs.

1
