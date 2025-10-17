ICONSPORT_272079_0001
Groupama Stadium Lyon

L'OL fier de son choix inédit dans l'histoire du foot français

OL17 oct. , 18:00
parEric Bethsy
0
Comme la bande à Corentin Tolisso, l’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais dispute tous ses matchs à domicile au Groupama Stadium. Un cas unique en France même si une tendance se dessine chez plusieurs clubs dans l’Hexagone.
Jean-Michel Aulas ne peut qu’être ravi. L’ancien président de l’Olympique Lyonnais, qui accordait de l’importance au développement de l’équipe féminine, voit Michele Kang emprunter le même chemin. La propriétaire d’OL Lyonnes a permise à ses joueuses de disputer tous leurs matchs à domicile au Groupama Stadium, comme le font les hommes de Paulo Fonseca. Une décision qui confirme la tendance constatée par Vincent Ponsot.
OL Lyonnes W

OL Lyonnes W

Premiere Ligue Women
V
V
Premiere Ligue Women
Premiere Ligue Women
Matchs4
V
Victoire4
M
Match nul0
D
Défaite0
Buts Marqués19
Buts Encaissés3

Matchs Récents

Tout afficher
15 octobre 2025 à 18:45
UEFA Women's Champions League
OL Lyonnes WOL Lyonnes W
3
0
Match terminé
St. Polten W Polten W
07 octobre 2025 à 21:00
UEFA Women's Champions League
Arsenal WArsenal W
1
2
Match terminé
OL Lyonnes WOL Lyonnes W

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
D. Dumornay
6.

D. Dumornay

HAIHAI Âge 22 Milieu
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
A. Sombath
18.

A. Sombath

FRAFRA Âge 22 Défenseur
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
« C’est très bien quand je vois que Nantes, Strasbourg, Lens… font l’effort d’ouvrir La Beaujoire, La Meinau ou Bollaert à leurs équipes féminines, a confié le directeur général d’OL Lyonnes à Ouest-France. Nous, on est passés à l’étape supérieure en jouant tous nos matchs au Groupama Stadium. Je pense que c’est indispensable pour le développement du football féminin. Avec le projet de Michele Kang, on défend le principe de dire que nos joueuses méritent les mêmes conditions que des joueurs professionnels. Cela veut dire qualité de l’encadrement, qualité des infrastructures d’entraînement mais aussi de matchs. »
Le problème, c’est que les championnes de France sont loin de remplir le stade d’une capacité d’environ 59 000 places. L’organisation de leurs rencontres au Groupama Stadium va donc coûter cher jusqu’à ce que le public réponde présent. « Cela fait partie des défis auxquels on doit faire face, a reconnu Vincent Ponsot. Quand on passe la barre des 10 000 spectateurs, il y a quand même une atmosphère très agréable mais c’est vrai qu’en France, il n’y a pas beaucoup de stades avec des capacités intermédiaires. C’est soit minuscule, soit très grand. »
« Mais il faut voir ça comme un investissement. Aujourd’hui, c’est sûr que si les clubs féminins jouent tous leurs matchs dans des grands stades, ce ne sera économiquement pas rentable. Mais il faut passer par là pour que, demain, ça le devienne. A OL Lyonnes, on est aujourd’hui dans une phase intermédiaire. Il y a des matchs qui nous coûtent de l’argent, et d’autres qui nous en rapportent », a nuancé le dirigeant lyonnais confiant pour la popularité de son équipe.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_265287_0134
OM

L'UEFA accepte une demande urgente de l'OM

ICONSPORT_273039_0082
LOSC

Giroud est stratosphérique, Lille a déjà oublié David

ICONSPORT_273293_0032
PSG

« Nasser en a vraiment assez » : Al-Khelaïfi menace Daniel Riolo

Fil Info

18:32
L'UEFA accepte une demande urgente de l'OM
18:30
Giroud est stratosphérique, Lille a déjà oublié David
17:30
« Nasser en a vraiment assez » : Al-Khelaïfi menace Daniel Riolo
17:00
Endrick à l’OM, c’est un enfer pour De Zerbi
16:30
Le PSG trouve la doublure idéale d'Hakimi à Strasbourg
16:00
Rennes : Beye règle ses comptes avec Fofana et Samba
15:30
Mercato : La Ligue 1 s’arrache Elye Wahi
15:00
Il craint le début de la fin pour l'OL

Derniers commentaires

« Nasser en a vraiment assez » : Al-Khelaïfi menace Daniel Riolo

Tu délires

Le PSG trouve la doublure idéale d'Hakimi à Strasbourg

16 ans c'est léger pour assurer l'intérim. Il semble si prometteur ?

« Nasser en a vraiment assez » : Al-Khelaïfi menace Daniel Riolo

très bien ce sera alors le debut de la fin de Nasser car Riolo parle avec des preuves et des connaissances documentées., a chaque fois qu'on le traine au tribunale il ressort vainqueur. Nasser a tout interet a le laisser parler s'il veut continuer à mener la danse

Endrick à l’OM, c’est un enfer pour De Zerbi

4eme article en 24H sur ce sujet par 3 mecs différents ... Avec a chaque fois tout autant de vent... On verra où il va, ce joueur reste un point d'interrogation car il n'a rien fait. Il n'est qu'une promesse qui n'a pas éclos à date

OM-Le Havre : De Zerbi prépare une énorme surprise

La surprise serait que greg aille plus pleurer sur nos articles....le pauvre c est le mec qui a le plus le seum la frustration du site.....courage a toi greg un jour peut-être une coupe de france .. oui championnat qui sait ..courage a toi oui ...15 ans c est long

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading