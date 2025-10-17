L'OL fier de son choix inédit dans l'histoire du foot français

Comme la bande à Corentin Tolisso, l’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais dispute tous ses matchs à domicile au Groupama Stadium. Un cas unique en France même si une tendance se dessine chez plusieurs clubs dans l’Hexagone.

Jean-Michel Aulas ne peut qu’être ravi. L’ancien président de l’Olympique Lyonnais , qui accordait de l’importance au développement de l’équipe féminine, voit Michele Kang emprunter le même chemin. La propriétaire d’OL Lyonnes a permise à ses joueuses de disputer tous leurs matchs à domicile au Groupama Stadium, comme le font les hommes de Paulo Fonseca. Une décision qui confirme la tendance constatée par Vincent Ponsot.

OL Lyonnes W Premiere Ligue Women V V Premiere Ligue Women Matchs 4 V Victoire 4 M Match nul 0 D Défaite 0 Buts Marqués 19 Buts Encaissés 3 Matchs Récents Tout afficher 15 octobre 2025 à 18:45 UEFA Women's Champions League OL Lyonnes W 3 — 0 Match terminé Polten W 07 octobre 2025 à 21:00 UEFA Women's Champions League Arsenal W 1 — 2 Match terminé OL Lyonnes W Meilleurs Joueurs Tout afficher 6 . D. Dumornay HAI • Âge 22 • Milieu Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 18 . A. Sombath FRA • Âge 22 • Défenseur Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

« C’est très bien quand je vois que Nantes, Strasbourg, Lens… font l’effort d’ouvrir La Beaujoire, La Meinau ou Bollaert à leurs équipes féminines, a confié le directeur général d’OL Lyonnes à Ouest-France. Nous, on est passés à l’étape supérieure en jouant tous nos matchs au Groupama Stadium. Je pense que c’est indispensable pour le développement du football féminin. Avec le projet de Michele Kang, on défend le principe de dire que nos joueuses méritent les mêmes conditions que des joueurs professionnels. Cela veut dire qualité de l’encadrement, qualité des infrastructures d’entraînement mais aussi de matchs. »

Le problème, c’est que les championnes de France sont loin de remplir le stade d’une capacité d’environ 59 000 places. L’organisation de leurs rencontres au Groupama Stadium va donc coûter cher jusqu’à ce que le public réponde présent. « Cela fait partie des défis auxquels on doit faire face, a reconnu Vincent Ponsot. Quand on passe la barre des 10 000 spectateurs, il y a quand même une atmosphère très agréable mais c’est vrai qu’en France, il n’y a pas beaucoup de stades avec des capacités intermédiaires. C’est soit minuscule, soit très grand. »

« Mais il faut voir ça comme un investissement. Aujourd’hui, c’est sûr que si les clubs féminins jouent tous leurs matchs dans des grands stades, ce ne sera économiquement pas rentable. Mais il faut passer par là pour que, demain, ça le devienne. A OL Lyonnes, on est aujourd’hui dans une phase intermédiaire. Il y a des matchs qui nous coûtent de l’argent, et d’autres qui nous en rapportent », a nuancé le dirigeant lyonnais confiant pour la popularité de son équipe.