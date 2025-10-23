L'OL fait peur, Bâle a une obsession

L’OL accueille le FC Bâle ce jeudi soir lors de la 3e journée d’Europa League. Un match redouté par les Suisses, dont l’entraîneur Ludovic Magnin s’est montré dithyrambique à l’égard des Gones.

L’ Olympique Lyonnais a beau s’être incliné deux fois sur ses deux derniers matchs de Ligue 1, il reste un adversaire redouté en Europa League. Il faut dire que la formation de Paulo Fonseca a parfaitement démarré sa campagne européenne avec deux succès lors des deux premières journées contre Utrecht et Salzbourg. Ce jeudi soir, c’est le FC Bâle qui se dresse sur la route des Gones. Un adversaire à prendre au sérieux, qui a disposé de Stuttgart lors de la précédente journée (2-0).

Mais du côté suisse aussi, on redoute énormément l’OL comme l’a confié le coach du FC Bâle, Ludovic Magnin. Selon lui, la seule façon de battre l’équipe de Paulo Fonseca sera de ne pas trop subir et d’avoir la possession du ballon au Groupama Stadium. Sans quoi son équipe va passer une longue soirée, a-t-il estimé. « Nous affrontons une équipe de haut niveau, même si ce n'est plus l'Olympique Lyonnais de l'époque où je jouais moi-même. C'est l'un des adversaires les plus coriaces qui nous aient été attribués. C'est un défi de taille. Mais nous aimons ce genre de déplacements, qui soudent le groupe » a-t-il d’abord glissé avant de poursuivre.

Le FC Bâle ne veut surtout pas subir à Lyon

« Je souhaite que nous jouions comme lors de la première mi-temps contre Stuttgart et que nous ne subissions pas autant de pression que lors de la seconde. Il faudra avoir beaucoup la possession du ballon, sinon la soirée risque d’être très longue » a prévenu le coach suisse, lequel ne va donc pas débarquer au Groupama Stadium dans la peau d’une victime en laissant le ballon à l’OL et en se contentant de défendre. Un message clair à l’égard de ses joueurs avant cette rencontre de la 3e journée d’Europa League à l’occasion de laquelle Lyon tentera d’enchaîner un troisième succès en autant de matchs dans cette compétition.