ICONSPORT_273988_0143

L'OL fait peur, Bâle a une obsession

OL23 oct. , 15:22
parCorentin Facy
0
L’OL accueille le FC Bâle ce jeudi soir lors de la 3e journée d’Europa League. Un match redouté par les Suisses, dont l’entraîneur Ludovic Magnin s’est montré dithyrambique à l’égard des Gones.
L’Olympique Lyonnais a beau s’être incliné deux fois sur ses deux derniers matchs de Ligue 1, il reste un adversaire redouté en Europa League. Il faut dire que la formation de Paulo Fonseca a parfaitement démarré sa campagne européenne avec deux succès lors des deux premières journées contre Utrecht et Salzbourg. Ce jeudi soir, c’est le FC Bâle qui se dresse sur la route des Gones. Un adversaire à prendre au sérieux, qui a disposé de Stuttgart lors de la précédente journée (2-0).
Mais du côté suisse aussi, on redoute énormément l’OL comme l’a confié le coach du FC Bâle, Ludovic Magnin. Selon lui, la seule façon de battre l’équipe de Paulo Fonseca sera de ne pas trop subir et d’avoir la possession du ballon au Groupama Stadium. Sans quoi son équipe va passer une longue soirée, a-t-il estimé. « Nous affrontons une équipe de haut niveau, même si ce n'est plus l'Olympique Lyonnais de l'époque où je jouais moi-même. C'est l'un des adversaires les plus coriaces qui nous aient été attribués. C'est un défi de taille. Mais nous aimons ce genre de déplacements, qui soudent le groupe » a-t-il d’abord glissé avant de poursuivre.

Le FC Bâle ne veut surtout pas subir à Lyon

« Je souhaite que nous jouions comme lors de la première mi-temps contre Stuttgart et que nous ne subissions pas autant de pression que lors de la seconde. Il faudra avoir beaucoup la possession du ballon, sinon la soirée risque d’être très longue » a prévenu le coach suisse, lequel ne va donc pas débarquer au Groupama Stadium dans la peau d’une victime en laissant le ballon à l’OL et en se contentant de défendre. Un message clair à l’égard de ses joueurs avant cette rencontre de la 3e journée d’Europa League à l’occasion de laquelle Lyon tentera d’enchaîner un troisième succès en autant de matchs dans cette compétition.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_274542_0041
OM

De Zerbi fait perdre l'OM, ce consultant accuse

ICONSPORT_274585_0045
Mercato

Une offre « historique » pour Vinicius, il y a deux surprises

ICONSPORT_273300_0006
PSG

Le Qatar fixe le prix du PSG, c’est gigantesque

Fil Info

15:00
De Zerbi fait perdre l'OM, ce consultant accuse
14:30
Une offre « historique » pour Vinicius, il y a deux surprises
14:00
Le Qatar fixe le prix du PSG, c’est gigantesque
13:40
OM : Une « connerie » qui gâche tout, Pierre Ménès est furax
13:20
Barça : Jules Koundé cible d'une terrible accusation
13:00
PSG : « Ce joueur est effrayant », Walid Acherchour n’a plus les mots
12:40
Trois minutes en un mois, l'OL lui redonne sa chance
12:20
OM : Laure Boulleau prend la parole et se fait incendier

Derniers commentaires

OM : Il trahit Marseille sur Canal+ et choque les supporters

Ça suffit de chercher des circonstances qui footballistquement n'ont aucune Valeur . Le foot se joue 11 contre 11 joueurs Tu oublies que lille Monaco et Montpellier ont été sacrés champion de France de FRANCE devant le PSG . Alors que le budget de l'OM était 2 fois plus que Lille ,4 fois plus que Montpellier et presque égal à celui de Monaco

Le PSG touche déjà le gros lot en C1

Cette competition est celle qui rapporte le plus à l'UEFA donc c'est normal de bien rétribier les équipes qualifiées

L'Europe hallucine, le PSG le fait signer

Il a la confiance de L.E et la justifie.Il a du culot, du talent .Il s'affirme à chaque sortie on peut compter sur son implication.

PSG : Pacho prolonge, son salaire va exploser

Il confirme à chaque match sa valeur.On doit le rétribuer à la hauteur de ses performances

PSG : « Ce joueur est effrayant », Walid Acherchour n’a plus les mots

On a 2 lateraux monstrueux qui abattent un travail énorme dans des montées offensives et qui retournent defendre dans des chevauchées fantastiques.Pacho est aussi tres brillant.Hélas on en a eu un qui a merdé sur toute la ligne.Esperons qu'il tire leçon de ses erreurs et qu'il se remette sur de bon rails

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading