L'OL et PSG associés dans un énorme projet

26 nov.
Quentin Mallet
0
Après l'annonce de la NBA selon laquelle Lyon fait partie des équipes candidates pour le lancement de sa version européenne, Alexandre Aulas, président de la société d'exploitation de la LDLC Arena, a confirmé que l'OL pourrait prendre part à cet immense projet. Et ainsi rejoindre le PSG.
Désireuse de s'exporter au-delà des frontières américaines, la NBA prépare son arrivée en Europe par l'intermédiaire d'une ligue composée à minima de 12 villes permanentes. Parmi ces dernières se trouvent Paris, via la marque Paris Saint-Germain - même s'il n'existe encore aucune équipe de basket sous cette appellation -, et Lyon, alors que l'Asvel de Tony Parker espère être sélectionnée. Une nouvelle qui réjouit logiquement Alexandre Aulas, fils de Jean-Michel Aulas et président de la société d'exploitation de la LDLC Arena. En cas d'arrivée de la NBA Europe à Lyon, c'est logiquement dans cette enceinte que se joueraient les matchs à domicile de l'équipe lyonnaise. Pour l'OL, c'est aussi une bonne nouvelle puisqu'il est actionnaire de l'Asvel.
L'OL et le PSG réunis en NBA ?

« C’est une très grande annonce. La NBA a annoncé qu’en effet Paris et Lyon seront probablement des villes qui accueilleront le futur championnat de NBA Europe. Ce qui attire aujourd’hui la NBA à Lyon, c’est le besoin d’avoir une compétition tout de suite très forte et très professionnalisée. Et puis ils vont avoir besoin d’une compétitivité, c’est pour ça que l’axe Paris-Lyon est un axe de compétitivité. (...) L’OL est actionnaire de l’Asvel. On voit que la NBA a probablement un intérêt fort à récupérer aussi des marques de clubs de foot parce que ça véhicule une image positive très forte. Je pense que c’est une très bonne idée aujourd’hui d’associer des marques de foot avec des clubs de basket. Nos relations avec Michele Kang et l’OL sont très bonnes. Nous avons trouvé un chemin avec Michele pour collaborer de manière très pertinente. Et on va probablement collaborer de plus en plus encore ensemble », a déclaré Alexandre Aulas à ce sujet dans une interview accordée au Progrès.
Pour rappel, la NBA Europe pourrait commencer pour la saison 2027-2028 avec 16 équipes : 12 franchises permanentes et 4 autres équipes, probablement qualifiées par l'intermédiaire de la Ligue des champions de la FIBA.
0
